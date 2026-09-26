100 χρόνια Vourakis: Λάμψη, βασιλικό glamour και δραματικές ιστορίες
100 χρόνια Vourakis: Λάμψη, βασιλικό glamour και δραματικές ιστορίες
Απρόσμενες ιστορίες για το εμβληματικό “V” που μονοπωλεί τις μπιζουτιέρες της άλλοτε ελληνικής βασιλικής οικογένειας αλλά και των σημαντικότερων αθηναϊκών τζακιών όπως Γουλανδρή, Λιβανού, Λαιμού κλ. Ενας από τους ιστορικότερους οίκους κοσμημάτων της Αθήνας ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο του και γιορτάζει έναν αιώνα ζωής
Από την Κρήτη στην καρδιά της Αθήνας
Ο οίκος ξεκίνησε από τον αδαμαντοδέτη Ιωάννη Αντωνίου Βουράκη που ήρθε από την Κρήτη στην Αθήνα και έμαθε την τέχνη της κοσμηματοποιίας δουλεύοντας ως «παιδί για τα θελήματα» σε γνωστά κοσμηματοπωλεία. Δεινός τεχνίτης, παντρεύτηκε κόρη κοσμηματοπώλη και το 1887 άνοιξε το δικό του κατάστημα στην οδό Βουκουρεστίου 8. Όταν πέθανε, άφησε την επιχείρηση αλλά και ένα σημαντικό όνομα στους τέσσερις γιους του και την μια του κόρη: Στον Αντώνη, τον Χρήστο, τον Αγγελο, τον Δημήτρη και την Ολγα.
Η ιστορία της οικογένειας θυμίζει παραμύθι. Ο πρωτότοκος γιός Αντώνης, παντρεύτηκε την Ουρανία όταν εκείνη ήταν μόλις δεκαοκτώ ετών. Με το που τελείωσε, δηλαδή, το σχολείο. Ο γάμος ήταν ότι πιο γκλάμορους για την εποχή. Παντρεύτηκαν στο «Αμαλείο Παρθεναγωγείο» όπου γινόντουσαν όλοι οι κοσμικοί γάμοι της εποχής. Κουμπάροι τους ήταν ο Θεοδωρακόπουλος, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Caravel και δύο από τα αδέλφια Σιστοβάρη, διάσημοι γουναράδες της εποχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο οίκος ξεκίνησε από τον αδαμαντοδέτη Ιωάννη Αντωνίου Βουράκη που ήρθε από την Κρήτη στην Αθήνα και έμαθε την τέχνη της κοσμηματοποιίας δουλεύοντας ως «παιδί για τα θελήματα» σε γνωστά κοσμηματοπωλεία. Δεινός τεχνίτης, παντρεύτηκε κόρη κοσμηματοπώλη και το 1887 άνοιξε το δικό του κατάστημα στην οδό Βουκουρεστίου 8. Όταν πέθανε, άφησε την επιχείρηση αλλά και ένα σημαντικό όνομα στους τέσσερις γιους του και την μια του κόρη: Στον Αντώνη, τον Χρήστο, τον Αγγελο, τον Δημήτρη και την Ολγα.
Η ιστορία της οικογένειας θυμίζει παραμύθι. Ο πρωτότοκος γιός Αντώνης, παντρεύτηκε την Ουρανία όταν εκείνη ήταν μόλις δεκαοκτώ ετών. Με το που τελείωσε, δηλαδή, το σχολείο. Ο γάμος ήταν ότι πιο γκλάμορους για την εποχή. Παντρεύτηκαν στο «Αμαλείο Παρθεναγωγείο» όπου γινόντουσαν όλοι οι κοσμικοί γάμοι της εποχής. Κουμπάροι τους ήταν ο Θεοδωρακόπουλος, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Caravel και δύο από τα αδέλφια Σιστοβάρη, διάσημοι γουναράδες της εποχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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