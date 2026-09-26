100 χρόνια Vourakis: Λάμψη, βασιλικό glamour και δραματικές ιστορίες

Απρόσμενες ιστορίες για το εμβληματικό “V” που μονοπωλεί τις μπιζουτιέρες της άλλοτε ελληνικής βασιλικής οικογένειας αλλά και των σημαντικότερων αθηναϊκών τζακιών όπως Γουλανδρή, Λιβανού, Λαιμού κλ. Ενας από τους ιστορικότερους οίκους κοσμημάτων της Αθήνας ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο του και γιορτάζει έναν αιώνα ζωής