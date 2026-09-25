Κόψατε το κάπνισμα αλλά πόση από τη φθορά μπορεί να αποκατασταθεί;

Από τα πρώτα λεπτά μετά το τελευταίο τσιγάρο, ο οργανισμός αρχίζει να ανακάμπτει. Ορισμένα οφέλη εμφανίζονται γρήγορα, άλλα χρειάζονται χρόνια, ενώ κάποιες βλάβες παραμένουν