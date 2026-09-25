Κόψατε το κάπνισμα αλλά πόση από τη φθορά μπορεί να αποκατασταθεί;
Κόψατε το κάπνισμα αλλά πόση από τη φθορά μπορεί να αποκατασταθεί;
Από τα πρώτα λεπτά μετά το τελευταίο τσιγάρο, ο οργανισμός αρχίζει να ανακάμπτει. Ορισμένα οφέλη εμφανίζονται γρήγορα, άλλα χρειάζονται χρόνια, ενώ κάποιες βλάβες παραμένουν
Για όποιον κόβει το κάπνισμα, το ερώτημα έρχεται σχεδόν αυθόρμητα: πόσα από όλα όσα προκάλεσε το τσιγάρο μπορεί να διορθώσει το σώμα; Η απάντηση εξαρτάται από τη διάρκεια και την ένταση του καπνίσματος, την κατάσταση της υγείας και το είδος της βλάβης. Η διακοπή, πάντως, ωφελεί σε κάθε ηλικία, ακόμη και σε ανθρώπους που καπνίζουν επί δεκαετίες ή έχουν ήδη εμφανίσει καρδιακή ή πνευμονική νόσο.
Η αποκατάσταση προχωρά με διαφορετικούς ρυθμούς. Η καρδιά ανταποκρίνεται γρήγορα στην απομάκρυνση του καπνού, η αναπνοή μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί και ο κίνδυνος σοβαρών ασθενειών υποχωρεί με τον χρόνο. Παράλληλα, ορισμένες αλλοιώσεις απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση. Η κατανόηση αυτής της διαφοράς βοηθά τους πρώην καπνιστές να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να φροντίζουν ουσιαστικά τον εαυτό τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αποκατάσταση προχωρά με διαφορετικούς ρυθμούς. Η καρδιά ανταποκρίνεται γρήγορα στην απομάκρυνση του καπνού, η αναπνοή μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί και ο κίνδυνος σοβαρών ασθενειών υποχωρεί με τον χρόνο. Παράλληλα, ορισμένες αλλοιώσεις απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση. Η κατανόηση αυτής της διαφοράς βοηθά τους πρώην καπνιστές να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να φροντίζουν ουσιαστικά τον εαυτό τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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