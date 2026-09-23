Είναι ο Χάρι Κέιν ο κορυφαίος σέντερ φορ στην ιστορία;

O 33χρονος φορ της Μπάγερν έχει την ευφυή αντίληψη να διαβάζει την τακτική του αντιπάλου, την ώρα του αγώνα, πριν από τον προπονητή του