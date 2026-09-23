Είναι ο Χάρι Κέιν ο κορυφαίος σέντερ φορ στην ιστορία;
Είναι ο Χάρι Κέιν ο κορυφαίος σέντερ φορ στην ιστορία;
O 33χρονος φορ της Μπάγερν έχει την ευφυή αντίληψη να διαβάζει την τακτική του αντιπάλου, την ώρα του αγώνα, πριν από τον προπονητή του
Ακούγεται βαρύ και ολίγον άκομψο, ιδίως αν είσαι κάποιας ηλικίας, σκεπτόμενος πόσους σέντερ φορ έχεις θαυμάσει στη ζωή σου. Ο Χάρι Κέιν δεν ανήκει στη λίστα με εκείνους που διέθεταν περίσσιο ταλέντο και έχουν αφήσει το ισχυρό αποτύπωμά τους στην καρδιά του φιλοθεάμονος κοινού. Ο 33χρονος στράικερ είναι αυτός που εξέλιξε τη θέση του σέντερ φορ δημιουργώντας τον πιο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό στην ιστορία. Είναι ο μοναδικός που παραμένει απόλυτα συνεπής στη δουλειά του, που είναι το σκοράρισμα, ενώ κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Με σημαντικότερο το «διάβασμα» του αντιπάλου την ώρα του αγώνα. Όμοιός του δεν υπάρχει.
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