Ιδιωτικό terminal: H νέα First Class των αεροδρομίων
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Ιδιωτικό terminal: H νέα First Class των αεροδρομίων

Η νέα ταξιδιωτική πολυτέλεια βρίσκεται στον τρόπο που παρακάμπτονται οι καθιερωμένες ρουτίνες στο αεροδρόμιο

Ιδιωτικό terminal: H νέα First Class των αεροδρομίων
Η καρδιά της πολυτέλειας: ιδιωτικότητα. Κάντε τη στιγμή εικόνα. Φτάνετε στο Heathrow, δεν μπαίνετε από την κύρια είσοδο του πολύβουου αεροδρομίου. Ένα αυτοκίνητο σας αφήνει σε ξεχωριστή θύρα. Δεν νοιάζεστε για τις αποσκευές. Το προσωπικό τις αναλαμβάνει. Το check-in, ο έλεγχος ασφαλείας και ο έλεγχος διαβατηρίου γίνονται ιδιωτικά. Περιμένετε σε δικό σας lounge, δοκιμάζετε το μενού του Jason Atherton, βραβευμένου με Michelin Βρετανού σεφ, και, όταν έρθει η ώρα αναχώρησης, μια ηλεκτρική BMW σας μεταφέρει μέχρι το αεροσκάφος.


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