Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο
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Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

Ο διαγωνισμός από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ακινήτου που προορίζεται επίσης για τη δημιουργία ξενοδοχείου και η παλιά διατηρητέα οικία του γνωστού βιομήχανου, χτισμένη από τον Ερνέστο Τσίλλερ

Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο
Στο επενδυτικό ραντάρ βρίσκεται ο τουρισμός στον Πειραιά όπου η συνεχιζόμενη κινητικότητα επιβεβαιώνει την άνοδο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στον κλάδο της φιλοξενίας.

Τελευταία εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τώρα από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ενός ακόμη «ασφαλιστικού» ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχείου. Πρόκειται για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για το ακίνητο επί της οδού Κασιμάτη 4 που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων.


Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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