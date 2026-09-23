Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

Ο διαγωνισμός από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ακινήτου που προορίζεται επίσης για τη δημιουργία ξενοδοχείου και η παλιά διατηρητέα οικία του γνωστού βιομήχανου, χτισμένη από τον Ερνέστο Τσίλλερ