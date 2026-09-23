Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο
Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο
Ο διαγωνισμός από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ακινήτου που προορίζεται επίσης για τη δημιουργία ξενοδοχείου και η παλιά διατηρητέα οικία του γνωστού βιομήχανου, χτισμένη από τον Ερνέστο Τσίλλερ
Στο επενδυτικό ραντάρ βρίσκεται ο τουρισμός στον Πειραιά όπου η συνεχιζόμενη κινητικότητα επιβεβαιώνει την άνοδο του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στον κλάδο της φιλοξενίας.
Τελευταία εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τώρα από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ενός ακόμη «ασφαλιστικού» ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχείου. Πρόκειται για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για το ακίνητο επί της οδού Κασιμάτη 4 που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων.
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Τελευταία εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τώρα από τον e- ΕΦΚΑ για την εκμίσθωση ενός ακόμη «ασφαλιστικού» ακινήτου που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχείου. Πρόκειται για το δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για το ακίνητο επί της οδού Κασιμάτη 4 που προορίζεται για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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