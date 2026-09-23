Ο Κ.Μ στη Νέα Υόρκη (ποιους θα δει, τι θα κάνει), στο μυαλό του Αλέξη για τους φόρους στα υπερκέρδη (τι είπες τώρα;), η Σύνοδος-μπουγάτσα του Τζίτζι

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Με μια γρήγορη ματιά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο οι πολιτικές επαφές -αν και σήμερα μπορεί να έχει μια σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ- όσο οι επαφές του με μεγάλους οίκους και τράπεζες. Σήμερα για παράδειγμα προγραμματίζεται να συναντήσει μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μετά από την παρουσία του σε εκδήλωση με ομογενείς. Ο λόγος για την Bank of America και τη City Group.Απογευματινός καφές με την WSJ-Μένω στο πρόγραμμα Μητσοτάκη και ιδίως σε αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί, καθώς καταλαβαίνω ότι σήμερα (ώρα Αμερικής) θα πάει και για έναν απογευματινό καφέ με το Editorial Board της Wall Street Journal, μεταξύ 47ης και 48ης λεωφόρου στη Νέα Υόρκη. Είναι προφανές ότι τα ξένα ΜΜΕ έχουν ενδιαφέρον για την περίπτωση της Ελλάδας που «σκοράρει» καλά στις αγορές ομολόγων και προσελκύει ως φορολογικούς κατοίκους δισεκατομμυριούχους και ιδιοκτήτες funds, όπως ο Κρις Ρόκος. Γενικώς, ο Κ.Μ έχει ένα αφήγημα που οι ξένοι πλέον εύκολα αγοράζουν. Ενδεικτικό και ότι την Παρασκευή ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή του Bloomberg, λίγο πριν το άνοιγμα των αγορών.Ξέμειναν στου Πρέσβη-Από τα παραλειπόμενα της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ είναι η ταλαιπωρία που πέρασαν πολιτικοί και δημοσιογράφοι καθ' οδόν προς τη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν με την πτήση της United στο Newark και η πτήση εξετράπη προς Ουάσινγκτον. Μεταξύ των επιβατών ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και η στενή συνεργάτης του Μητσοτάκη Αριστοτελία Πελώνη που έχει φροντίσει για αρκετές επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα της μικρής ταλαιπωρίας να ανοίξει την πρεσβευτική κατοικία ο πρέσβης μας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, προκειμένου να φιλοξενήσει τους Έλληνες που ξέμειναν και οι οποίοι αναχώρησαν εν τέλει χθες με άλλη πτήση για το Μεγάλο Μήλο.Ο Αλέξης και οι φόροι στα διυλιστήρια-Λοιπόν έχουν ενδιαφέρον πολύ οι χθεσινές ανακοινώσεις του πολυχρονεμένου μας Αλέξη για την φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Και αυτό γιατί έως τώρα απέφευγε συστηματικά να πει για το θέμα αυτό αφού όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος δεν έχει χαλάσει ποτέ τις καρδιές του με τα βαριά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως ενέργειας. Έμαθα λοιπόν από μία πηγή βαρβάτη (αυτό που λέμε μη αμφισβητήσιμη) ότι χθες ρωτήθηκε (ο Αλέξης) «γιατί… μας την έριξες» ή κάπως έτσι. Και να τι έμαθα πάλι ότι απάντησε ο Θεούλης: εγώ πρότεινα στην κυβέρνηση τέσσερις τρόπους να μαζέψει λεφτά από την αγορά ενέργειας ή να ελαφρύνει τους φόρους και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Δεν είπα μόνο για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, μπορεί να κάνουν τα άλλα τρία, φέρεται ειπών και κάπως έτσι δήλωνε… απελθέτω απ εμού το ποτήριον τούτο. Πολύ καλός έτσι;Η Σύνοδος του «Τζίτζι»-Ενώ εκκρεμεί η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στα μέσα Οκτωβρίου, χθες ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε θεαματικά ότι, αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. για να παρθούν μέτρα. Εκτός από τον ωραίο τίτλο όμως δεν διευκρίνισε ποιων Υπουργών το Συμβούλιο θα ζητήσει να συγκληθεί. Των Υπουργών Ενέργειας; Των Υπουργών Οικονομικών, όπου προΐσταται ο Πιερρακάκης; Εκτός αν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Μεταφορών (που είναι το όργανο που μπορεί να συγκαλέσει) θα λύσουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης...Επιμονή στη Δυτική Μακεδονία-Μπορεί η ΔΕΘ να πέρασε και οι περιοδείες των «γαλάζιων» στελεχών να τελείωσαν, η κυβέρνηση όμως δείχνει ιδιαίτερη επιμέλεια για τη Δυτ. Μακεδονία, όπου λόγω της απολιγνιτοποίησης και της λεγόμενης «δίκαιης μετάβασης» έχει ζόρια. Δεν είναι τυχαίο ότι πάει σήμερα εκ νέου για περιοδεία ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος θα βρεθεί σε Φλώρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, με συζητήσεις για έργα υποδομής, επενδύσεις, αλλά και την πορεία της μετάβασης. Η επίσκεψη ξεκινά από το Κολυμβητήριο Φλώρινας και στη συνέχεια ακολουθεί σύσκεψη για τον δρόμο Ξινό Νερό Πτολεμαϊδα, ενώ το απόγευμα θα έχει σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με στελέχη της ΔΕΗ. Το πρόγραμμα θα κλείσει με τα εγκαίνια Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, όπου δεν αποκλείεται να ακούσει ξανά παράπονα για τα αγροτικά και την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για την οποία έχει δοθεί παράταση κάποιων ημερών, καθώς υπήρχε ζήτημα με τις αεροφωτογραφίες που αντιστοιχούν στα δηλούμενα αγροτεμάχια.Τα καλά και τα κακά νέα για τη βιομηχανία