Ο Κ.Μ στη Νέα Υόρκη (ποιους θα δει, τι θα κάνει), στο μυαλό του Αλέξη για τους φόρους στα υπερκέρδη (τι είπες τώρα;), η Σύνοδος-μπουγάτσα του Τζίτζι
Ο Κ.Μ στη Νέα Υόρκη (ποιους θα δει, τι θα κάνει), στο μυαλό του Αλέξη για τους φόρους στα υπερκέρδη (τι είπες τώρα;), η Σύνοδος-μπουγάτσα του Τζίτζι
Χαίρετε, ο Μητσοτάκης τελείωσε τις επαφές του στο Σαν Φρανσίσκο και πλέον βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα ξεκινά το πρόγραμμά του
Με μια γρήγορη ματιά θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο οι πολιτικές επαφές -αν και σήμερα μπορεί να έχει μια σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ- όσο οι επαφές του με μεγάλους οίκους και τράπεζες. Σήμερα για παράδειγμα προγραμματίζεται να συναντήσει μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μετά από την παρουσία του σε εκδήλωση με ομογενείς. Ο λόγος για την Bank of America και τη City Group.
Απογευματινός καφές με την WSJ
-Μένω στο πρόγραμμα Μητσοτάκη και ιδίως σε αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί, καθώς καταλαβαίνω ότι σήμερα (ώρα Αμερικής) θα πάει και για έναν απογευματινό καφέ με το Editorial Board της Wall Street Journal, μεταξύ 47ης και 48ης λεωφόρου στη Νέα Υόρκη. Είναι προφανές ότι τα ξένα ΜΜΕ έχουν ενδιαφέρον για την περίπτωση της Ελλάδας που «σκοράρει» καλά στις αγορές ομολόγων και προσελκύει ως φορολογικούς κατοίκους δισεκατομμυριούχους και ιδιοκτήτες funds, όπως ο Κρις Ρόκος. Γενικώς, ο Κ.Μ έχει ένα αφήγημα που οι ξένοι πλέον εύκολα αγοράζουν. Ενδεικτικό και ότι την Παρασκευή ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή του Bloomberg, λίγο πριν το άνοιγμα των αγορών.
Ξέμειναν στου Πρέσβη
-Από τα παραλειπόμενα της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ είναι η ταλαιπωρία που πέρασαν πολιτικοί και δημοσιογράφοι καθ' οδόν προς τη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν με την πτήση της United στο Newark και η πτήση εξετράπη προς Ουάσινγκτον. Μεταξύ των επιβατών ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και η στενή συνεργάτης του Μητσοτάκη Αριστοτελία Πελώνη που έχει φροντίσει για αρκετές επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα της μικρής ταλαιπωρίας να ανοίξει την πρεσβευτική κατοικία ο πρέσβης μας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, προκειμένου να φιλοξενήσει τους Έλληνες που ξέμειναν και οι οποίοι αναχώρησαν εν τέλει χθες με άλλη πτήση για το Μεγάλο Μήλο.
Ο Αλέξης και οι φόροι στα διυλιστήρια
-Λοιπόν έχουν ενδιαφέρον πολύ οι χθεσινές ανακοινώσεις του πολυχρονεμένου μας Αλέξη για την φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Και αυτό γιατί έως τώρα απέφευγε συστηματικά να πει για το θέμα αυτό αφού όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος δεν έχει χαλάσει ποτέ τις καρδιές του με τα βαριά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως ενέργειας. Έμαθα λοιπόν από μία πηγή βαρβάτη (αυτό που λέμε μη αμφισβητήσιμη) ότι χθες ρωτήθηκε (ο Αλέξης) «γιατί… μας την έριξες» ή κάπως έτσι. Και να τι έμαθα πάλι ότι απάντησε ο Θεούλης: εγώ πρότεινα στην κυβέρνηση τέσσερις τρόπους να μαζέψει λεφτά από την αγορά ενέργειας ή να ελαφρύνει τους φόρους και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Δεν είπα μόνο για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, μπορεί να κάνουν τα άλλα τρία, φέρεται ειπών και κάπως έτσι δήλωνε… απελθέτω απ εμού το ποτήριον τούτο. Πολύ καλός έτσι;
Η Σύνοδος του «Τζίτζι»
-Ενώ εκκρεμεί η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στα μέσα Οκτωβρίου, χθες ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε θεαματικά ότι, αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. για να παρθούν μέτρα. Εκτός από τον ωραίο τίτλο όμως δεν διευκρίνισε ποιων Υπουργών το Συμβούλιο θα ζητήσει να συγκληθεί. Των Υπουργών Ενέργειας; Των Υπουργών Οικονομικών, όπου προΐσταται ο Πιερρακάκης; Εκτός αν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Μεταφορών (που είναι το όργανο που μπορεί να συγκαλέσει) θα λύσουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης...
Επιμονή στη Δυτική Μακεδονία
-Μπορεί η ΔΕΘ να πέρασε και οι περιοδείες των «γαλάζιων» στελεχών να τελείωσαν, η κυβέρνηση όμως δείχνει ιδιαίτερη επιμέλεια για τη Δυτ. Μακεδονία, όπου λόγω της απολιγνιτοποίησης και της λεγόμενης «δίκαιης μετάβασης» έχει ζόρια. Δεν είναι τυχαίο ότι πάει σήμερα εκ νέου για περιοδεία ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος θα βρεθεί σε Φλώρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, με συζητήσεις για έργα υποδομής, επενδύσεις, αλλά και την πορεία της μετάβασης. Η επίσκεψη ξεκινά από το Κολυμβητήριο Φλώρινας και στη συνέχεια ακολουθεί σύσκεψη για τον δρόμο Ξινό Νερό Πτολεμαϊδα, ενώ το απόγευμα θα έχει σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με στελέχη της ΔΕΗ. Το πρόγραμμα θα κλείσει με τα εγκαίνια Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, όπου δεν αποκλείεται να ακούσει ξανά παράπονα για τα αγροτικά και την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για την οποία έχει δοθεί παράταση κάποιων ημερών, καθώς υπήρχε ζήτημα με τις αεροφωτογραφίες που αντιστοιχούν στα δηλούμενα αγροτεμάχια.
Τα καλά και τα κακά νέα για τη βιομηχανία
Απογευματινός καφές με την WSJ
-Μένω στο πρόγραμμα Μητσοτάκη και ιδίως σε αυτά που δεν έχουν ανακοινωθεί, καθώς καταλαβαίνω ότι σήμερα (ώρα Αμερικής) θα πάει και για έναν απογευματινό καφέ με το Editorial Board της Wall Street Journal, μεταξύ 47ης και 48ης λεωφόρου στη Νέα Υόρκη. Είναι προφανές ότι τα ξένα ΜΜΕ έχουν ενδιαφέρον για την περίπτωση της Ελλάδας που «σκοράρει» καλά στις αγορές ομολόγων και προσελκύει ως φορολογικούς κατοίκους δισεκατομμυριούχους και ιδιοκτήτες funds, όπως ο Κρις Ρόκος. Γενικώς, ο Κ.Μ έχει ένα αφήγημα που οι ξένοι πλέον εύκολα αγοράζουν. Ενδεικτικό και ότι την Παρασκευή ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή του Bloomberg, λίγο πριν το άνοιγμα των αγορών.
Ξέμειναν στου Πρέσβη
-Από τα παραλειπόμενα της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ είναι η ταλαιπωρία που πέρασαν πολιτικοί και δημοσιογράφοι καθ' οδόν προς τη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας, καθώς δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν με την πτήση της United στο Newark και η πτήση εξετράπη προς Ουάσινγκτον. Μεταξύ των επιβατών ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και η στενή συνεργάτης του Μητσοτάκη Αριστοτελία Πελώνη που έχει φροντίσει για αρκετές επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Αποτέλεσμα της μικρής ταλαιπωρίας να ανοίξει την πρεσβευτική κατοικία ο πρέσβης μας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, προκειμένου να φιλοξενήσει τους Έλληνες που ξέμειναν και οι οποίοι αναχώρησαν εν τέλει χθες με άλλη πτήση για το Μεγάλο Μήλο.
Ο Αλέξης και οι φόροι στα διυλιστήρια
-Λοιπόν έχουν ενδιαφέρον πολύ οι χθεσινές ανακοινώσεις του πολυχρονεμένου μας Αλέξη για την φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Και αυτό γιατί έως τώρα απέφευγε συστηματικά να πει για το θέμα αυτό αφού όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος δεν έχει χαλάσει ποτέ τις καρδιές του με τα βαριά ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας, κυρίως ενέργειας. Έμαθα λοιπόν από μία πηγή βαρβάτη (αυτό που λέμε μη αμφισβητήσιμη) ότι χθες ρωτήθηκε (ο Αλέξης) «γιατί… μας την έριξες» ή κάπως έτσι. Και να τι έμαθα πάλι ότι απάντησε ο Θεούλης: εγώ πρότεινα στην κυβέρνηση τέσσερις τρόπους να μαζέψει λεφτά από την αγορά ενέργειας ή να ελαφρύνει τους φόρους και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Δεν είπα μόνο για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, μπορεί να κάνουν τα άλλα τρία, φέρεται ειπών και κάπως έτσι δήλωνε… απελθέτω απ εμού το ποτήριον τούτο. Πολύ καλός έτσι;
Η Σύνοδος του «Τζίτζι»
-Ενώ εκκρεμεί η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στα μέσα Οκτωβρίου, χθες ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας ανακοίνωσε θεαματικά ότι, αν επιδεινωθεί η κατάσταση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. για να παρθούν μέτρα. Εκτός από τον ωραίο τίτλο όμως δεν διευκρίνισε ποιων Υπουργών το Συμβούλιο θα ζητήσει να συγκληθεί. Των Υπουργών Ενέργειας; Των Υπουργών Οικονομικών, όπου προΐσταται ο Πιερρακάκης; Εκτός αν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Μεταφορών (που είναι το όργανο που μπορεί να συγκαλέσει) θα λύσουν το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης...
Επιμονή στη Δυτική Μακεδονία
-Μπορεί η ΔΕΘ να πέρασε και οι περιοδείες των «γαλάζιων» στελεχών να τελείωσαν, η κυβέρνηση όμως δείχνει ιδιαίτερη επιμέλεια για τη Δυτ. Μακεδονία, όπου λόγω της απολιγνιτοποίησης και της λεγόμενης «δίκαιης μετάβασης» έχει ζόρια. Δεν είναι τυχαίο ότι πάει σήμερα εκ νέου για περιοδεία ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος θα βρεθεί σε Φλώρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, με συζητήσεις για έργα υποδομής, επενδύσεις, αλλά και την πορεία της μετάβασης. Η επίσκεψη ξεκινά από το Κολυμβητήριο Φλώρινας και στη συνέχεια ακολουθεί σύσκεψη για τον δρόμο Ξινό Νερό Πτολεμαϊδα, ενώ το απόγευμα θα έχει σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με στελέχη της ΔΕΗ. Το πρόγραμμα θα κλείσει με τα εγκαίνια Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, όπου δεν αποκλείεται να ακούσει ξανά παράπονα για τα αγροτικά και την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για την οποία έχει δοθεί παράταση κάποιων ημερών, καθώς υπήρχε ζήτημα με τις αεροφωτογραφίες που αντιστοιχούν στα δηλούμενα αγροτεμάχια.
Τα καλά και τα κακά νέα για τη βιομηχανία
-Αρκετές ειδήσεις προκύπτουν από τον βιομηχανικό κλάδο αυτές τις μέρες. Ξεκινώντας από τα θετικά, την Τρίτη μαθαίνω ότι έγινε στο ΥΠΑΝ η πρώτη συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τα επιχειρηματικά πάρκα. Στην επιτροπή μετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του ΥΠΑΝ και υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν ως βασικό έργο την βελτίωση του νόμου του 2022, ο οποίος απέδωσε τα μέγιστα και τη δημιουργία ενός νέου. Δουλειά της επιτροπής είναι να οργανώσει τους χώρους που θα υποδεχθούν την παραγωγή και να μετατρέψει τις άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις σε οργανωμένους υποδοχείς με κοινές υποδομές. Μέσα από την καινούργια νομοθετική παρέμβαση να έχει δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό πάρκο σε κάθε νομό της χώρας, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Στο ΥΠΑΝ επενδύουν πολλά στην στήριξη της βιομηχανίας, κάτι που παράγει ήδη αποτελέσματα καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί στον συγκεκριμένο κλάδο 60.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η ανάπτυξη της βιομηχανίας θα είναι κεντρικό θέμα στην ατζέντα και του Τάκη Θεοδωρικάκου που σήμερα πηγαίνει στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Ανάπτυξης. Από την άλλη, αν και δεν συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΑΝ και απευθύνεται κυρίως στο Περιβάλλοντος, οι σύνδεσμοι των βιομηχάνων έστειλαν χθες επείγουσα επιστολή στην κυβέρνηση, καθώς βλέπουν τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα ante portas και ζητούν μέτρα για το βιομηχανικό ρεύμα, εκτιμώντας ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα είναι ανεπαρκείς. Με την επιστολή τους οι 700 ενεργοβόρες βιομηχανίες που είναι κυρίως στον μεταποιητικό κλάδο προειδοποιούν ότι θα πληγεί σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής μεταποίησης και ζητούν από την κυβέρνηση να ενσωματώσει νέα ευρωπαϊκά εργαλεία που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αυξήσεων λόγω των πολέμων.
Ο Γ. Στουρνάρας στο Μπουένος Άιρες
-Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έχει προσκληθεί από τον ομόλογό του, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, Σαντιάγκο Μπαουσίλι, να μιλήσει στις 16 Νοεμβρίου στο Μπουένος Άιρες, στο πλαίσιο μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι «Ελλάδα: από τη μεγάλη οικονομική κρίση σε παράδειγμα προς μίμηση», με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να παρουσιάζει τη διαδρομή της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της βαθιάς κρίσης και της αμφισβήτησης της βιωσιμότητάς της έως τη σημερινή εικόνα μιας οικονομίας που έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική της αξιοπιστία. Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής κρίσης, αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική δοκιμασία και με τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Η χώρα χρειάστηκε να εφαρμόσει μια σειρά από δύσκολες προσαρμογές, να αντιμετωπίσει σοβαρές αδυναμίες του κράτους και της οικονομίας και να αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών και των ευρωπαϊκών θεσμών.
Ποιος είναι ο επόμενος;
-Αν πριν από έναν χρόνο εμφανιζόταν επενδυτής με €1 δισ. για business software, η λογική έλεγε να ψάξουμε σε Ινδία, Ισραήλ, Σκανδιναβική χερσόνησο. Ουδείς θα υπέθετε ότι ένα fund με $110 δισ. υπό διαχείριση, θα πλήρωνε 22 φορές τα λειτουργικά κέρδη ενός ελληνικού ομίλου εταιρικού λογισμικού, κάτι που αποτελεί μεγάλη επιτυχία του Olympia Group και του Π. Γερμανού. H Hg, με την πρώτη επένδυσή της στη χώρα, αποκτά το 70% της EntersoftOne σε αποτίμηση «λίγο πάνω από €1 δισ.», έναντι EBITDA €44 εκατ. και εσόδων €136 εκατ. το 2025. Η συναλλαγή δεν ξάφνιασε τους αναγνώστες της στήλης, που ενημερωθεί εγκαίρως για το deal. Η υπόλοιπη αγορά την περίμενε, απλώς όχι σε αυτό το τίμημα. Η Hg αποκάλυψε τα 3 κριτήρια επιλογής της. Η υποχρεωτική Β2Β ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω myDATA, δημιουργεί ζήτηση διά νόμου, περίπου 90.000 πελάτες με συνδρομητικά έσοδα. Η μετάβαση στο cloud με Τεχνητή Νοημοσύνη που το Hg Catalyst θα χρηματοδοτήσει. Υπάρχει κι ένα 4ο κριτήριο που δεν το είπε κανείς. Ο όμιλος Olympia αγόρασε την Entersoft, το 2024, στα €8 ανά μετοχή, όταν ο συνδυασμένος όμιλος είχε τζίρο στα €120 εκατ. Δύο χρόνια αργότερα, τον ίδιο περίπου τζίρο τον αποτιμούν διπλάσιο σε EBITDA και τετραπλάσιο σε αξία. Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε όπως πάντα. Αναζητά τον επόμενο. Ο κατάλογος της αγοράς έχει 4 ονόματα και ένα «όχι». Epsilon Net, με πληροφορίες για αποτίμηση επίσης έως €1 δισ. αλλά ο έλεγχος πέρασε στην Εθνική το 2024. Uni Systems, θυγατρική της Quest, με σενάρια πώλησης ή εισαγωγής και αποτίμηση €400-450 εκατ. Byte, μέσω της IDEAL Holdings, που ως εισηγμένο fund θα πρέπει κάποτε να ρευστοποιήσει. Η Profile, για την οποία ο βασικός μέτοχος διαψεύδει κάθε σχετική πληροφορία κόντρα στην πεποίθηση της αγοράς. Η αριθμητική της Hg είναι απλή: 1 δισ. αποτίμηση, 90.000 πελάτες, ~€11.000 ανά πελάτη. Όποιος έχει πελάτες που δεν μπορούν να φύγουν, έχει τιμή.
Το deal Entersoftone - Hg πυροδότησε ράλι στην πληροφορική
-Η ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της Entersoftone από την Ηg που αναφέραμε παραπάνω λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης για το σύνολο των μετοχών πληροφορικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το συγκεκριμένο deal επιβεβαίωσε τις υψηλές αποτιμήσεις και την ελκυστικότητα του ελληνικού κλάδου τεχνολογίας, πυροδοτώντας κύμα αγοραστικού ενδιαφέροντος. Στη συνεδρίαση που ακολούθησε της ανακοίνωσης, η Space Hellas ηγήθηκε των κερδών με άνοδο 6,5%, ενώ η Quest ενισχύθηκε κατά σχεδόν 4% φτάνοντας στα 7,9 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης η Ideal και η Profile (άνω του 3%), με την Profile να κλείνει επίσης σε ιστορικό υψηλό και στα 10,54 ευρώ. Παράλληλα, η Ίλυδα και η Real Consulting κατέγραψαν κέρδη άνω του 2%. Η Real Consulting ξεχώρισε ξεπερνώντας τα 84.000 τεμάχια σε όγκο συναλλαγών και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 8,66 ευρώ. Ως αποτέλεσμα της συνολικής κινητικότητας, ο κλαδικός δείκτης FTSE/ATHEX Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες ενισχύθηκε κατά 1,73% και έκλεισε στις 7.601,34 μονάδες, που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον δείκτη.
Six Senses Porto Heli και για το προσωπικό
-Η στέγαση των εργαζομένων έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τους ξενοδόχους σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τη δυσκολία της εύρεσης προσιτής κατοικίας όσο και με το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων τους αφού είναι γνωστό ότι πολλοί απασχολούμενοι στον τουρισμό μετακινούνται, ακόμη και στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, όπου βρουν καλύτερες συνθήκες. Ως απάντηση, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις εντάσσουν πλέον τη διαμονή του προσωπικού εξαρχής στον σχεδιασμό τους, δημιουργώντας οργανωμένες υποδομές στέγασης εντός ή κοντά στις μονάδες τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του νέου Six Senses Porto Heli στην Ερμιονίδα, του υπό κατασκευή τουριστικού project των 150 εκατ. ευρώ (με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ), στη θέση του παλιού «Costa Perla». Το έργο που περιλαμβάνει και 12 επώνυμες υπερπολυτελείς βίλες υπό το γνωστό ξενοδοχειακό brand της «Six Senses» έχει ορίζοντα το 2028 και υλοποιείται από κοινοπραξία ξένων και ελληνικών κεφαλαίων, στην οποία συμμετέχουν η λονδρέζικη CBE Capital, κεφάλαια της Taconic Capital από τη Νέα Υόρκη με σύμβουλο την Cedar Capital, καθώς και η οικογένεια Γούτου, με παρουσία δεκαετιών στην αγορά ακινήτων και σημαντικές εκτάσεις στην Αργολίδα. Στο project λοιπόν προβλέπεται η κατασκευή συγκροτήματος 113 δωματίων και 225 κλινών σε τρία κτίρια- δύο τριώροφα και ένα διώροφο- αποκλειστικά για το προσωπικό, που… δεν τις λες και λίγες σε σχέση με την εγκεκριμένη δυναμικότητα των 271 τουριστικών κλινών του resort. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει υποβάλει η Costa Perla Α.Ε., όπου προβλέπονται επίσης η προσθήκη πέντε προβλητών, έργα προστασίας και διαμόρφωσης της ακτής, μονάδα αφαλάτωσης και νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
Ο (άλλος) Ολλανδός της Ελλάκτωρ
-Το πλήρες όνομά του είναι Martialis Quirinus van Poecke, όμως στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη είναι ευρέως γνωστός ως Marcel van Poecke. Ο Ολλανδός επιχειρηματίας και επενδυτής βρίσκεται πίσω από την AtlasInvest, την επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε το 2007 και η οποία έχει χτίσει χαρτοφυλάκιο σε όλο το φάσμα της ενέργειας, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι ΑΠΕ και επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση. Στην Ελλάδα το όνομα του van Poecke συνδέεται εδώ και χρόνια με την Ελλάκτωρ. Ήδη από το 2021, η Atlas N.V. κατείχε 34,114 εκατ. μετοχές, δηλαδή περίπου 9,8%, με τον van Poecke να αποτελεί τον τελικό ελέγχοντα μέτοχο μέσω της AtlasInvest. Μετά την απορρόφηση της Atlas N.V. από την AtlasInvest Holding B.V. και την OTC συναλλαγή μέσω της οποίας αποκτήθηκε επιπλέον ποσοστό 5,032%, ελέγχει άμεσα το 14,83% της Ελλάκτωρ, όπως αναφέρεται και στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν χθες, κάτι που τον καθιστά τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο πίσω από τη Reggeborgh (59,59%) και πάνω από τη Motor Oil (10,41%). Η πιο πρόσφατη κίνηση του van Poecke και της AtlasInvest έγινε πριν λίγες εβδομάδες και αφορά την πλατφόρμα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας Aukera, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση €460 εκατ. για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αποθήκευσης και ενεργειακών υποδομών σε Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, Ρουμανία και Ιταλία. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στην Aukera, όπως και στην Ελλάκτωρ, η AtlasInvest επενδύει μαζί με τη Reggeborgh.
Safe Bulkers: κέρδη της τάξης του 18%
-Ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά της μετοχής της Safe Bulkers μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Μέσα σε λίγες ημέρες, η μετοχή έχει κέρδη της τάξης του 18%, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αύξηση έγινε σε ελκυστική τιμή για τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε και η εμπορευσιμότητα της, μετά την είσοδο της εταιρείας και στο Euronext Athens (παράλληλα με τη Ν. Υόρκη) που έγινε πριν το καλοκαίρι. Η πρόσφατη αύξηση των 80,4 εκ. ευρώ διεύρυνε τη μετοχική βάση της εταιρείας με θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές και πολλαπλασίασε σημαντικά τον όγκο των καθημερινών συναλλαγών. Η αγορά αποδίδει αυτή την πορεία της μετοχής στην ενίσχυση των προοπτικών της ναυτιλιακής που ήταν αυτή που έκανε ποδαρικό -με το δεξί- στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο δημιουργεί ένα ναυτιλιακό hub.
Δικαιώθηκε ο Μιχάλης Μαρακάκης
-Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Χανίων κρίθηκε αθώος σε δικαστική υπόθεση που αφορούσε αναφορά που είχε καταθέσει το 2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Στην αναφορά του έκανε λόγο για συγκεκριμένες πρακτικές δικηγόρου, τις οποίες θεωρούσε αντιδεοντολογικές, μεταξύ άλλων για άγρα πελατών, διαφήμιση και προσωπική προβολή, αλλά και για κινήσεις που, κατά την άποψή του, στρέφονταν κατά της Χανίων. Ακολούθησε δικαστική αντιπαράθεση και πρωτόδικη κρίση σε βάρος του τραπεζίτη. Η χθεσινή ωστόσο απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων ανέτρεψε την προηγούμενη κρίση και τον αθώωσε. Το ιδιαίτερο στοιχείο της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο δέχθηκε ως αληθή τα περιστατικά που περιέγραφε ο Μαρακάκης στην επίμαχη αναφορά.
Εταιρεία υποδομών με δίκτυα, με αποθήκευση και data centers
-H ΔΕΗ σήμερα αξίζει 14,1 δισ. ευρώ. Εκτός από μια εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει, για έναν fund manager, μια ξεχωριστή συστατική επιστολή. Ένας από τους 5 hyperscalers του πλανήτη, διάλεξε την πρώην λιγνιτική αυλή για giga project με ορίζοντα το 2028. Το Bloomberg το είπε την ίδια ημέρα με τίτλο «What backlash?». Το ουσιαστικό, όμως, είναι ότι αλλάζει πλέον η μονάδα μέτρησης για την επιχειρηματική αξία της ΔΕΗ. Μια μέση ευρωπαϊκή utility εταιρεία τιμολογείται γύρω στις 9 φορές EV/EBITDA , κλασικό παράδειγμα η EDP, με κεφαλαιοποίηση στα €20 δισ. και χωρίς hyperscaler συνεταίρο. Η ΔΕΗ, με στόχο EBITDA €4,6 δισ. το 2030 από €2 δισ. το 2025, ζητά να διαβαστεί ως εταιρεία υποδομών με δίκτυα, με αποθήκευση και data centers. Δεν είναι πλέον μια απλή εταιρεία ηλεκτρισμού. Αν οι αγορές το δεχθούν, το «upside μέχρι την EDP» είναι το συντηρητικό σενάριο. Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ότι, δίπλα σε BlackRock, Capital Group, Covalis και QIA, εξετάζει θέση και η Norges Bank.
Η Avin ξαναχτυπά στα φορτηγά
-Θυμάστε που σας γράφαμε πριν από περίπου δύο μήνες ότι η επιστροφή της Avin International στα φορτηγά πλοία δύσκολα έμοιαζε με μια ευκαιριακή αγορά; Ε, κρατήστε ότι ήρθε και δεύτερη κίνηση. Η ναυτιλιακή της οικογένειας Βαρδινογιάννη εμφανίζεται ως αγοραστής του Handysize Kriti Orion, πρώην Bianca, χωρητικότητας περίπου 34.000 dwt και κατασκευής 2013, σε τίμημα που οι ναυλομεσίτες τοποθετούν κοντά στα 13 εκατ. δολάρια. Είχε προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι η απόκτηση του Kriti Atlas, επίσης Handysize περίπου 35.000 dwt. Δύο πλοία της ίδιας περίπου κατηγορίας μέσα σε λίγους μήνες αρχίζουν πλέον να δείχνουν σχέδιο και όχι σύμπτωση. Και έχει σημασία ότι η Avin είχε πουλήσει μόλις πέρυσι το τελευταίο bulker που διέθετε, το Evangelia. Τώρα επιστρέφει επιλέγοντας μικρότερο και ευέλικτο τονάζ, την ώρα που η βασική της δύναμη παραμένει στα tankers, με στόλο άνω των 30 πλοίων. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι τα δύο Handysize από μόνα τους. Είναι τα πρώτα κομμάτια ενός νέου στόλου ξηρού φορτίου. Μετά τη δεύτερη κίνηση, στην αγορά περιμένουν και την τρίτη.
Οι Greeks φέρνουν το City στην Αθήνα
-Κάτι κινείται στην Αθήνα και δεν αφορά μόνο τις εισαγωγές ναυτιλιακών στο Euronext. Όσοι παρακολουθούν από κοντά την αγορά βλέπουν ότι γύρω από το ελληνικό εφοπλιστικό κέντρο στήνεται σιγά-σιγά ένα πολύ μεγαλύτερο χρηματοδοτικό παιχνίδι. Και ο λόγος είναι απλός: τα λεφτά ακολουθούν τα καράβια. Με τον ελληνόκτητο στόλο στα 6.822 πλοία, σχεδόν 1.000 νεότευκτα στο βιβλίο παραγγελιών και την τραπεζική χρηματοδότηση να αγγίζει ήδη τα 60 δισ. δολάρια, οι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι δεν έχουν κανέναν λόγο να περιμένουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή στο Όσλο. Έρχονται πιο κοντά τους. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον παρασκήνιο. Μετά τις κινήσεις της Star Bulk του Πέτρου Παππά και της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηωάννου, το Euronext Athens μπήκε για τα καλά στο ραντάρ της ναυτιλίας. Την ίδια ώρα, διεθνείς επενδυτικοί και τραπεζικοί όμιλοι ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά. Μην κοιτάτε λοιπόν μόνο ποια ναυτιλιακή θα χτυπήσει επόμενη την πόρτα του Χρηματιστηρίου. Κοιτάξτε ποιοι τραπεζίτες, επενδυτικοί οίκοι και ξένα κεφάλαια νοικιάζουν γραφεία στην Αθήνα. Γιατί εκεί μπορεί να κρύβεται η μεγαλύτερη ιστορία: η ελληνική ναυτιλία δεν εξάγει μόνον επιχειρηματική ισχύ. Αρχίζει να εισάγει και χρηματοπιστωτική ισχύ στην Αθήνα.
Το «Polaris» δείχνει τον δρόμο
-Η Diana Shipping της Σεμίραμις Παλιού εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ανάκαμψη της ναυλαγοράς των ξηρών φορτίων. Το DSI Polaris είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: από τα 12.250 δολάρια την ημέρα που αποφέρει σήμερα, περνά στα 18.000 δολάρια, ένα άλμα σχεδόν 47% που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται περισσότερο στη διάρκεια παρά στο ίδιο το ημερήσιο νούμερο. Η Diana «κλειδώνει» το Ultramax με την Dai An Ocean Shipping μέχρι τουλάχιστον τον Μάιο του 2028, εξασφαλίζοντας περίπου 10,37 εκατ. δολάρια ακαθάριστα έσοδα στην ελάχιστη περίοδο της ναύλωσης. Και δεν είναι μεμονωμένη κίνηση. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί το Kamsarmax Astarte, που ανέβηκε από τα 12.500 στα 17.000 δολάρια ημερησίως. Δύο πλοία, δύο αισθητές ανατιμήσεις και ένα κοινό μήνυμα: η εταιρεία μετατρέπει τη βελτίωση της ναυλαγοράς σε μακροχρόνια ορατότητα ταμειακών ροών.
Promotion Services από τον Σταθοκωστόπουλο
-Σε νέα πεδία επεκτείνεται, όπως φαίνεται, ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, που ως επικεφαλής του Ομίλου VS Group ελέγχει πάνω από 30 επιχειρήσεις με γνωστά εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καφετέριες. Ο γιος του Βλάσση Σταθοκωστόπουλου προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας «VS Promotion Services» με έδρα επί της οδού Ερμού στη Μεταμόρφωση. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες όπως «εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και το περιεχόμενο δικτυακών πυλών, η διαχείριση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η χορήγηση αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης, η διαμεσολάβηση για ενοικίαση και εκμίσθωση υλικών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών άυλων στοιχείων ενεργητικού κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 10.000 ευρώ, που τα έβαλε ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, αναλαμβάνοντας και τη διοίκηση της εταιρείας.
«Η ακαμάτρα των Αθηνών»
-Είναι κάποιες φορές που και οι εταιρικές επωνυμίες διακρίνονται για την… ευρηματικότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια εταιρεία που συστάθηκε χθες 22 Σεπτεμβρίου, με την, αν μη τι άλλο, πρωτότυπη επωνυμία «Η ακαμάτρα των Αθηνών». Η έδρα της… ακαμάτρας είναι επί της οδού Ευελπίδων και ο σκοπός της περιλαμβάνει δραστηριότητες εστιατορίων, υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service), fast food και μαγαζιά που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, καθώς και υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων και παροχής ποτών. Η νεοσύστατη εταιρεία ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 45.000 ευρώ τα οποία έχουν καταβληθεί από τρία πρόσωπα, τον Νικόλαο Τάκη, την Μαρία Σχίζα και την Γαρυφαλλιά Μπουγιούκου, με την τελευταία να αναλαμβάνει και τη διοίκηση.
Το σκάνδαλο που ταρακουνά την Τουρκία
-Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών στην τουρκική κεφαλαιαγορά έχει στο επίκεντρό του funds, χρηματιστηριακές εταιρείες και επιχειρηματίες που μέχρι πρόσφατα πρωταγωνιστούσαν στο χρηματιστηριακό boom της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι ο Αλτούντς Κουμόβα, ιδρυτής και επικεφαλής της Destek Holding και πρόεδρος της DestekBank. Απόφοιτος Οικονομικών του Boğaziçi University, δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές αγορές από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ελέγχει έναν όμιλο με παρουσία σε banking, factoring και επενδυτικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερο βάρος έχει η πορεία της Destek Finans Faktoring, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία εκτοξεύθηκε από περίπου 15 δισ. λίρες σε 1,3 τρισ. λίρες. Ο Κουμόβα χαρακτήρισε το μέγεθος «μη φυσιολογικό», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές στη μετοχή και ότι θεωρούσε πως η αγορά εποπτευόταν από την SPK. Η υπόθεση ανάγκασε τις τουρκικές αρχές να παρέμβουν για να αποτρέψουν μετάδοση της κρίσης στην αγορά, καθώς το μέγεθος της υπόθεσης ξεπερνά κατά πολύ μία εισηγμένη: 131 funds με περίπου 17 δισ. δολάρια και 300.000 επενδυτές οδηγούνται σε εκκαθάριση, ενώ οι αρχές παρεμβαίνουν για να περιορίσουν τις αναταράξεις. Ο Κουμόβα έχει πλέον προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει παραπέμψει 38 πρόσωπα στις εισαγγελικές αρχές για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών, μεταξύ των οποίων της Destek Finans.
Η Škoda είναι η νέα Porsche
-Πριν από πολλά χρόνια, τα αυτοκίνητα Škoda ήταν συνώνυμο της φτήνιας. Σήμερα, σώζουν τις πανάκριβες Πόρσε. Τέσσερα χρόνια μετά την Δημόσια Εγγραφή-ρεκόρ του 2022 και την υπόσχεση για περιθώρια ανόδου 20%, η Porsche έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα της Volkswagen. Την περασμένη Παρασκευή, ο όμιλος περιέκοψε την πρόβλεψη λειτουργικού περιθωρίου για το 2026 σε «το πολύ 1%» από 4–5,5%. Φόρτωσε στην φετινή οικονομική χρήση κάποια «έκτακτα» έξοδα €10 δισ. Από αυτά, τα €6 δισ. είναι η απομείωση της συμμετοχής 75,4% στην Porsche, η 2η διαδοχική, μετά τα €2,7 δισ. του 2025. Η υπεραξία (goodwill) της μάρκας στα βιβλία της VW έπεσε από €18,8 δισ. το 2022 σε περίπου €10 δισ. Δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα για να αντιδράσει η αγορά. Η μετοχή της VW -7,5% ενδοσυνεδριακά, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της χρονιάς, κλείσιμο -5,6%. Η μετοχή Porsche AG -3,3%, Porsche SE -4,9%. Ο Ίνγκο Σπάιχ της Deka, μίλησε για «πολύ αρνητικό σήμα» λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία για 100.000 λιγότερες θέσεις εργασίας και μισή γκάμα μοντέλων. Η Jefferies μίλησε πιο ωμά για «ατελείωτες εκπλήξεις εκκαθάρισης» αφήνοντας υπονοούμενα για έλλειψη εποπτείας. Τις αιτίες της φθοράς τις γνωρίζουμε όλοι. Υποχώρηση από την Κίνα με κλείσιμο αντιπροσωπειών, ακριβά λάθη στην ηλεκτροκίνηση, αμερικανικοί δασμοί. Τα περιθώρια κέρδους της Porsche έπεσαν κάτω από τον μέσο όρο του ομίλου και, το πιο ενοχλητικό, κάτω από εκείνα της Škoda. «Η τσεχική μάρκα έγινε ουσιαστικά η νέα Porsche του ομίλου», είπε ο αναλυτής Matthias Schmidt. Ο όμιλος πραγματοποιεί Capital Markets Day τον Οκτώβριο. Ο Όλιβερ Μπλούμε που έως τα τέλη του 2025 διηύθυνε ταυτόχρονα Porsche και όμιλο, υπόσχεται πλέον 9% περιθώριο για τον όμιλο έως το 2030 από 1%. Η Bernstein, «αν είναι κανείς κυνικός», βλέπει στην κατάρρευση των κερδών το τέλειο άλλοθι για βαθύτερες περικοπές. Χωρίς όγκο πωλήσεων, η Porsche είναι απλώς ένα ακριβό λογότυπο με φθίνουσα υπεραξία.
Το μπιφτέκι που ψήλωσε
-Το Copper Club είναι μια μπρασερί στο κέντρο του Σικάγου. Το μπιφτέκι στο μπέργκερ του πριν από λίγες μέρες ζύγιζε 8 ουγγιές (227 γραμμάρια). Σήμερα ζυγίζει 7¼ (206 γραμμάρια), δηλαδή 9,4% λιγότερο. Ο ιδιοκτήτης Αρτ Μεντόζα είπε στο Bloomberg ότι από πάνω πρόσθεσε τηγανητά κρεμμύδια και ψιλοκομμένο μαρούλι, για να «ζωντανέψει» το πιάτο. Έτσι το μπέργκερ έγινε ψηλότερο αλλά το κρέας λιγόστεψε. Τα γραμμάρια δεν αναγράφονται πια στο μενού. Το κρέας είναι ακριβό και στην Αμερική. Ο μοσχαρίσιος κιμάς στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα $7,15 η λίβρα, δηλαδή περίπου $15,8 το κιλό. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί. Το αμερικανικό κοπάδι βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετιών. Η ανασύστασή του προχωρά αργά, γιατί μια αγελάδα κυοφορεί εννέα μήνες και το μοσχάρι χρειάζεται άλλον ενάμιση χρόνο για να φτάσει σε βάρος σφαγής. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι που θέλουν να αυξήσουν το κοπάδι, κρατούν τα θηλυκά για αναπαραγωγή, άρα η προσφορά μειώνεται πριν αρχίσει να αυξάνεται. Τα τρία τέταρτα της ουγγιάς κοστίζουν, σε λιανική τιμή, περίπου 33 σεντς. Σε ένα εστιατόριο που σερβίρει εκατοντάδες μπέργκερ την εβδομάδα, αυτά τα σεντς αρκούν για να διατηρηθεί το περιθώριο κέρδους χωρίς να αλλάξει η τιμή στον κατάλογο. Το Bloomberg αναφέρει ότι άλλα εστιατόρια κάνουν κάτι παρόμοιο με μια μπριζόλα 36 ουγγιών. Κάποτε την πουλούσαν «για έναν» και τώρα την πουλούν «για δύο», στην ίδια τιμή. Αυτός ο πληθωρισμός δεν μετριέται. Η αμερικανική στατιστική υπηρεσία (BLS) παρακολουθεί το shrinkflation στα σούπερ μάρκετ. Όταν ένα παγωτό πάει από τις 64 στις 60 ουγγιές με την ίδια τιμή, η BLS το μετατρέπει σε τιμή ανά ουγγιά και το περνά στον δείκτη. Η δική της μελέτη βρήκε ότι η επίδραση είναι αμελητέα, περίπου ένα εκατοστό της ποσοστιαίας μονάδας τον χρόνο. Η μελέτη όμως αφορούσε την περίοδο πριν από την πανδημία και δεν εξέτασε καθόλου τα εστιατόρια. Η συσκευασία έχει τυπωμένο βάρος, ενώ το πιάτο στο μενού έχει μόνο όνομα, οπότε η BLS δεν έχει τι να συγκρίνει. Πάντως, οι πωλήσεις του Copper Club δεν μειώνονται. Ο πελάτης βλέπει το ύψος του μπέργκερ και δεν έχει τρόπο να ζυγίσει το κρέας, γι' αυτό η αλλαγή περνά απαρατήρητη όσο το πιάτο δείχνει το ίδιο.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ο Γ. Στουρνάρας στο Μπουένος Άιρες
-Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έχει προσκληθεί από τον ομόλογό του, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, Σαντιάγκο Μπαουσίλι, να μιλήσει στις 16 Νοεμβρίου στο Μπουένος Άιρες, στο πλαίσιο μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για την οικονομική και νομισματική πολιτική. Το θέμα της ομιλίας του θα είναι «Ελλάδα: από τη μεγάλη οικονομική κρίση σε παράδειγμα προς μίμηση», με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να παρουσιάζει τη διαδρομή της ελληνικής οικονομίας από την περίοδο της βαθιάς κρίσης και της αμφισβήτησης της βιωσιμότητάς της έως τη σημερινή εικόνα μιας οικονομίας που έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική της αξιοπιστία. Η επιλογή του θέματος δεν είναι τυχαία. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής κρίσης, αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική δοκιμασία και με τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Η χώρα χρειάστηκε να εφαρμόσει μια σειρά από δύσκολες προσαρμογές, να αντιμετωπίσει σοβαρές αδυναμίες του κράτους και της οικονομίας και να αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών και των ευρωπαϊκών θεσμών.
Ποιος είναι ο επόμενος;
-Αν πριν από έναν χρόνο εμφανιζόταν επενδυτής με €1 δισ. για business software, η λογική έλεγε να ψάξουμε σε Ινδία, Ισραήλ, Σκανδιναβική χερσόνησο. Ουδείς θα υπέθετε ότι ένα fund με $110 δισ. υπό διαχείριση, θα πλήρωνε 22 φορές τα λειτουργικά κέρδη ενός ελληνικού ομίλου εταιρικού λογισμικού, κάτι που αποτελεί μεγάλη επιτυχία του Olympia Group και του Π. Γερμανού. H Hg, με την πρώτη επένδυσή της στη χώρα, αποκτά το 70% της EntersoftOne σε αποτίμηση «λίγο πάνω από €1 δισ.», έναντι EBITDA €44 εκατ. και εσόδων €136 εκατ. το 2025. Η συναλλαγή δεν ξάφνιασε τους αναγνώστες της στήλης, που ενημερωθεί εγκαίρως για το deal. Η υπόλοιπη αγορά την περίμενε, απλώς όχι σε αυτό το τίμημα. Η Hg αποκάλυψε τα 3 κριτήρια επιλογής της. Η υποχρεωτική Β2Β ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω myDATA, δημιουργεί ζήτηση διά νόμου, περίπου 90.000 πελάτες με συνδρομητικά έσοδα. Η μετάβαση στο cloud με Τεχνητή Νοημοσύνη που το Hg Catalyst θα χρηματοδοτήσει. Υπάρχει κι ένα 4ο κριτήριο που δεν το είπε κανείς. Ο όμιλος Olympia αγόρασε την Entersoft, το 2024, στα €8 ανά μετοχή, όταν ο συνδυασμένος όμιλος είχε τζίρο στα €120 εκατ. Δύο χρόνια αργότερα, τον ίδιο περίπου τζίρο τον αποτιμούν διπλάσιο σε EBITDA και τετραπλάσιο σε αξία. Η χρηματιστηριακή αγορά αντέδρασε όπως πάντα. Αναζητά τον επόμενο. Ο κατάλογος της αγοράς έχει 4 ονόματα και ένα «όχι». Epsilon Net, με πληροφορίες για αποτίμηση επίσης έως €1 δισ. αλλά ο έλεγχος πέρασε στην Εθνική το 2024. Uni Systems, θυγατρική της Quest, με σενάρια πώλησης ή εισαγωγής και αποτίμηση €400-450 εκατ. Byte, μέσω της IDEAL Holdings, που ως εισηγμένο fund θα πρέπει κάποτε να ρευστοποιήσει. Η Profile, για την οποία ο βασικός μέτοχος διαψεύδει κάθε σχετική πληροφορία κόντρα στην πεποίθηση της αγοράς. Η αριθμητική της Hg είναι απλή: 1 δισ. αποτίμηση, 90.000 πελάτες, ~€11.000 ανά πελάτη. Όποιος έχει πελάτες που δεν μπορούν να φύγουν, έχει τιμή.
Το deal Entersoftone - Hg πυροδότησε ράλι στην πληροφορική
-Η ανακοίνωση της συμφωνίας εξαγοράς της Entersoftone από την Ηg που αναφέραμε παραπάνω λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης για το σύνολο των μετοχών πληροφορικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το συγκεκριμένο deal επιβεβαίωσε τις υψηλές αποτιμήσεις και την ελκυστικότητα του ελληνικού κλάδου τεχνολογίας, πυροδοτώντας κύμα αγοραστικού ενδιαφέροντος. Στη συνεδρίαση που ακολούθησε της ανακοίνωσης, η Space Hellas ηγήθηκε των κερδών με άνοδο 6,5%, ενώ η Quest ενισχύθηκε κατά σχεδόν 4% φτάνοντας στα 7,9 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης η Ideal και η Profile (άνω του 3%), με την Profile να κλείνει επίσης σε ιστορικό υψηλό και στα 10,54 ευρώ. Παράλληλα, η Ίλυδα και η Real Consulting κατέγραψαν κέρδη άνω του 2%. Η Real Consulting ξεχώρισε ξεπερνώντας τα 84.000 τεμάχια σε όγκο συναλλαγών και σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 8,66 ευρώ. Ως αποτέλεσμα της συνολικής κινητικότητας, ο κλαδικός δείκτης FTSE/ATHEX Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες ενισχύθηκε κατά 1,73% και έκλεισε στις 7.601,34 μονάδες, που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον δείκτη.
Six Senses Porto Heli και για το προσωπικό
-Η στέγαση των εργαζομένων έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τους ξενοδόχους σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τη δυσκολία της εύρεσης προσιτής κατοικίας όσο και με το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων τους αφού είναι γνωστό ότι πολλοί απασχολούμενοι στον τουρισμό μετακινούνται, ακόμη και στη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, όπου βρουν καλύτερες συνθήκες. Ως απάντηση, μεγάλες τουριστικές επενδύσεις εντάσσουν πλέον τη διαμονή του προσωπικού εξαρχής στον σχεδιασμό τους, δημιουργώντας οργανωμένες υποδομές στέγασης εντός ή κοντά στις μονάδες τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του νέου Six Senses Porto Heli στην Ερμιονίδα, του υπό κατασκευή τουριστικού project των 150 εκατ. ευρώ (με ανάδοχο την ΕΚΤΕΡ), στη θέση του παλιού «Costa Perla». Το έργο που περιλαμβάνει και 12 επώνυμες υπερπολυτελείς βίλες υπό το γνωστό ξενοδοχειακό brand της «Six Senses» έχει ορίζοντα το 2028 και υλοποιείται από κοινοπραξία ξένων και ελληνικών κεφαλαίων, στην οποία συμμετέχουν η λονδρέζικη CBE Capital, κεφάλαια της Taconic Capital από τη Νέα Υόρκη με σύμβουλο την Cedar Capital, καθώς και η οικογένεια Γούτου, με παρουσία δεκαετιών στην αγορά ακινήτων και σημαντικές εκτάσεις στην Αργολίδα. Στο project λοιπόν προβλέπεται η κατασκευή συγκροτήματος 113 δωματίων και 225 κλινών σε τρία κτίρια- δύο τριώροφα και ένα διώροφο- αποκλειστικά για το προσωπικό, που… δεν τις λες και λίγες σε σχέση με την εγκεκριμένη δυναμικότητα των 271 τουριστικών κλινών του resort. Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει υποβάλει η Costa Perla Α.Ε., όπου προβλέπονται επίσης η προσθήκη πέντε προβλητών, έργα προστασίας και διαμόρφωσης της ακτής, μονάδα αφαλάτωσης και νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
Ο (άλλος) Ολλανδός της Ελλάκτωρ
-Το πλήρες όνομά του είναι Martialis Quirinus van Poecke, όμως στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη είναι ευρέως γνωστός ως Marcel van Poecke. Ο Ολλανδός επιχειρηματίας και επενδυτής βρίσκεται πίσω από την AtlasInvest, την επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε το 2007 και η οποία έχει χτίσει χαρτοφυλάκιο σε όλο το φάσμα της ενέργειας, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι ΑΠΕ και επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση. Στην Ελλάδα το όνομα του van Poecke συνδέεται εδώ και χρόνια με την Ελλάκτωρ. Ήδη από το 2021, η Atlas N.V. κατείχε 34,114 εκατ. μετοχές, δηλαδή περίπου 9,8%, με τον van Poecke να αποτελεί τον τελικό ελέγχοντα μέτοχο μέσω της AtlasInvest. Μετά την απορρόφηση της Atlas N.V. από την AtlasInvest Holding B.V. και την OTC συναλλαγή μέσω της οποίας αποκτήθηκε επιπλέον ποσοστό 5,032%, ελέγχει άμεσα το 14,83% της Ελλάκτωρ, όπως αναφέρεται και στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν χθες, κάτι που τον καθιστά τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο πίσω από τη Reggeborgh (59,59%) και πάνω από τη Motor Oil (10,41%). Η πιο πρόσφατη κίνηση του van Poecke και της AtlasInvest έγινε πριν λίγες εβδομάδες και αφορά την πλατφόρμα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας Aukera, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση €460 εκατ. για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αποθήκευσης και ενεργειακών υποδομών σε Βέλγιο, Βρετανία, Γερμανία, Ρουμανία και Ιταλία. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως στην Aukera, όπως και στην Ελλάκτωρ, η AtlasInvest επενδύει μαζί με τη Reggeborgh.
Safe Bulkers: κέρδη της τάξης του 18%
-Ενδιαφέρον έχει η συμπεριφορά της μετοχής της Safe Bulkers μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Μέσα σε λίγες ημέρες, η μετοχή έχει κέρδη της τάξης του 18%, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αύξηση έγινε σε ελκυστική τιμή για τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε και η εμπορευσιμότητα της, μετά την είσοδο της εταιρείας και στο Euronext Athens (παράλληλα με τη Ν. Υόρκη) που έγινε πριν το καλοκαίρι. Η πρόσφατη αύξηση των 80,4 εκ. ευρώ διεύρυνε τη μετοχική βάση της εταιρείας με θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές και πολλαπλασίασε σημαντικά τον όγκο των καθημερινών συναλλαγών. Η αγορά αποδίδει αυτή την πορεία της μετοχής στην ενίσχυση των προοπτικών της ναυτιλιακής που ήταν αυτή που έκανε ποδαρικό -με το δεξί- στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο δημιουργεί ένα ναυτιλιακό hub.
Δικαιώθηκε ο Μιχάλης Μαρακάκης
-Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Χανίων κρίθηκε αθώος σε δικαστική υπόθεση που αφορούσε αναφορά που είχε καταθέσει το 2019 στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Στην αναφορά του έκανε λόγο για συγκεκριμένες πρακτικές δικηγόρου, τις οποίες θεωρούσε αντιδεοντολογικές, μεταξύ άλλων για άγρα πελατών, διαφήμιση και προσωπική προβολή, αλλά και για κινήσεις που, κατά την άποψή του, στρέφονταν κατά της Χανίων. Ακολούθησε δικαστική αντιπαράθεση και πρωτόδικη κρίση σε βάρος του τραπεζίτη. Η χθεσινή ωστόσο απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων ανέτρεψε την προηγούμενη κρίση και τον αθώωσε. Το ιδιαίτερο στοιχείο της απόφασης είναι ότι το δικαστήριο δέχθηκε ως αληθή τα περιστατικά που περιέγραφε ο Μαρακάκης στην επίμαχη αναφορά.
Εταιρεία υποδομών με δίκτυα, με αποθήκευση και data centers
-H ΔΕΗ σήμερα αξίζει 14,1 δισ. ευρώ. Εκτός από μια εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει, για έναν fund manager, μια ξεχωριστή συστατική επιστολή. Ένας από τους 5 hyperscalers του πλανήτη, διάλεξε την πρώην λιγνιτική αυλή για giga project με ορίζοντα το 2028. Το Bloomberg το είπε την ίδια ημέρα με τίτλο «What backlash?». Το ουσιαστικό, όμως, είναι ότι αλλάζει πλέον η μονάδα μέτρησης για την επιχειρηματική αξία της ΔΕΗ. Μια μέση ευρωπαϊκή utility εταιρεία τιμολογείται γύρω στις 9 φορές EV/EBITDA , κλασικό παράδειγμα η EDP, με κεφαλαιοποίηση στα €20 δισ. και χωρίς hyperscaler συνεταίρο. Η ΔΕΗ, με στόχο EBITDA €4,6 δισ. το 2030 από €2 δισ. το 2025, ζητά να διαβαστεί ως εταιρεία υποδομών με δίκτυα, με αποθήκευση και data centers. Δεν είναι πλέον μια απλή εταιρεία ηλεκτρισμού. Αν οι αγορές το δεχθούν, το «upside μέχρι την EDP» είναι το συντηρητικό σενάριο. Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη ότι, δίπλα σε BlackRock, Capital Group, Covalis και QIA, εξετάζει θέση και η Norges Bank.
Η Avin ξαναχτυπά στα φορτηγά
-Θυμάστε που σας γράφαμε πριν από περίπου δύο μήνες ότι η επιστροφή της Avin International στα φορτηγά πλοία δύσκολα έμοιαζε με μια ευκαιριακή αγορά; Ε, κρατήστε ότι ήρθε και δεύτερη κίνηση. Η ναυτιλιακή της οικογένειας Βαρδινογιάννη εμφανίζεται ως αγοραστής του Handysize Kriti Orion, πρώην Bianca, χωρητικότητας περίπου 34.000 dwt και κατασκευής 2013, σε τίμημα που οι ναυλομεσίτες τοποθετούν κοντά στα 13 εκατ. δολάρια. Είχε προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι η απόκτηση του Kriti Atlas, επίσης Handysize περίπου 35.000 dwt. Δύο πλοία της ίδιας περίπου κατηγορίας μέσα σε λίγους μήνες αρχίζουν πλέον να δείχνουν σχέδιο και όχι σύμπτωση. Και έχει σημασία ότι η Avin είχε πουλήσει μόλις πέρυσι το τελευταίο bulker που διέθετε, το Evangelia. Τώρα επιστρέφει επιλέγοντας μικρότερο και ευέλικτο τονάζ, την ώρα που η βασική της δύναμη παραμένει στα tankers, με στόλο άνω των 30 πλοίων. Το ενδιαφέρον λοιπόν δεν είναι τα δύο Handysize από μόνα τους. Είναι τα πρώτα κομμάτια ενός νέου στόλου ξηρού φορτίου. Μετά τη δεύτερη κίνηση, στην αγορά περιμένουν και την τρίτη.
Οι Greeks φέρνουν το City στην Αθήνα
-Κάτι κινείται στην Αθήνα και δεν αφορά μόνο τις εισαγωγές ναυτιλιακών στο Euronext. Όσοι παρακολουθούν από κοντά την αγορά βλέπουν ότι γύρω από το ελληνικό εφοπλιστικό κέντρο στήνεται σιγά-σιγά ένα πολύ μεγαλύτερο χρηματοδοτικό παιχνίδι. Και ο λόγος είναι απλός: τα λεφτά ακολουθούν τα καράβια. Με τον ελληνόκτητο στόλο στα 6.822 πλοία, σχεδόν 1.000 νεότευκτα στο βιβλίο παραγγελιών και την τραπεζική χρηματοδότηση να αγγίζει ήδη τα 60 δισ. δολάρια, οι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οίκοι δεν έχουν κανέναν λόγο να περιμένουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή στο Όσλο. Έρχονται πιο κοντά τους. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον παρασκήνιο. Μετά τις κινήσεις της Star Bulk του Πέτρου Παππά και της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηωάννου, το Euronext Athens μπήκε για τα καλά στο ραντάρ της ναυτιλίας. Την ίδια ώρα, διεθνείς επενδυτικοί και τραπεζικοί όμιλοι ενισχύουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά. Μην κοιτάτε λοιπόν μόνο ποια ναυτιλιακή θα χτυπήσει επόμενη την πόρτα του Χρηματιστηρίου. Κοιτάξτε ποιοι τραπεζίτες, επενδυτικοί οίκοι και ξένα κεφάλαια νοικιάζουν γραφεία στην Αθήνα. Γιατί εκεί μπορεί να κρύβεται η μεγαλύτερη ιστορία: η ελληνική ναυτιλία δεν εξάγει μόνον επιχειρηματική ισχύ. Αρχίζει να εισάγει και χρηματοπιστωτική ισχύ στην Αθήνα.
Το «Polaris» δείχνει τον δρόμο
-Η Diana Shipping της Σεμίραμις Παλιού εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ανάκαμψη της ναυλαγοράς των ξηρών φορτίων. Το DSI Polaris είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: από τα 12.250 δολάρια την ημέρα που αποφέρει σήμερα, περνά στα 18.000 δολάρια, ένα άλμα σχεδόν 47% που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται περισσότερο στη διάρκεια παρά στο ίδιο το ημερήσιο νούμερο. Η Diana «κλειδώνει» το Ultramax με την Dai An Ocean Shipping μέχρι τουλάχιστον τον Μάιο του 2028, εξασφαλίζοντας περίπου 10,37 εκατ. δολάρια ακαθάριστα έσοδα στην ελάχιστη περίοδο της ναύλωσης. Και δεν είναι μεμονωμένη κίνηση. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί το Kamsarmax Astarte, που ανέβηκε από τα 12.500 στα 17.000 δολάρια ημερησίως. Δύο πλοία, δύο αισθητές ανατιμήσεις και ένα κοινό μήνυμα: η εταιρεία μετατρέπει τη βελτίωση της ναυλαγοράς σε μακροχρόνια ορατότητα ταμειακών ροών.
Promotion Services από τον Σταθοκωστόπουλο
-Σε νέα πεδία επεκτείνεται, όπως φαίνεται, ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, που ως επικεφαλής του Ομίλου VS Group ελέγχει πάνω από 30 επιχειρήσεις με γνωστά εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καφετέριες. Ο γιος του Βλάσση Σταθοκωστόπουλου προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας «VS Promotion Services» με έδρα επί της οδού Ερμού στη Μεταμόρφωση. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες όπως «εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και το περιεχόμενο δικτυακών πυλών, η διαχείριση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η χορήγηση αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης, η διαμεσολάβηση για ενοικίαση και εκμίσθωση υλικών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών άυλων στοιχείων ενεργητικού κ.α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 10.000 ευρώ, που τα έβαλε ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, αναλαμβάνοντας και τη διοίκηση της εταιρείας.
«Η ακαμάτρα των Αθηνών»
-Είναι κάποιες φορές που και οι εταιρικές επωνυμίες διακρίνονται για την… ευρηματικότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια εταιρεία που συστάθηκε χθες 22 Σεπτεμβρίου, με την, αν μη τι άλλο, πρωτότυπη επωνυμία «Η ακαμάτρα των Αθηνών». Η έδρα της… ακαμάτρας είναι επί της οδού Ευελπίδων και ο σκοπός της περιλαμβάνει δραστηριότητες εστιατορίων, υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service), fast food και μαγαζιά που πωλούν μερίδες φαγητού σε πακέτα, καθώς και υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων και παροχής ποτών. Η νεοσύστατη εταιρεία ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο 45.000 ευρώ τα οποία έχουν καταβληθεί από τρία πρόσωπα, τον Νικόλαο Τάκη, την Μαρία Σχίζα και την Γαρυφαλλιά Μπουγιούκου, με την τελευταία να αναλαμβάνει και τη διοίκηση.
Το σκάνδαλο που ταρακουνά την Τουρκία
-Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών στην τουρκική κεφαλαιαγορά έχει στο επίκεντρό του funds, χρηματιστηριακές εταιρείες και επιχειρηματίες που μέχρι πρόσφατα πρωταγωνιστούσαν στο χρηματιστηριακό boom της Κωνσταντινούπολης. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι ο Αλτούντς Κουμόβα, ιδρυτής και επικεφαλής της Destek Holding και πρόεδρος της DestekBank. Απόφοιτος Οικονομικών του Boğaziçi University, δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές αγορές από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ελέγχει έναν όμιλο με παρουσία σε banking, factoring και επενδυτικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερο βάρος έχει η πορεία της Destek Finans Faktoring, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία εκτοξεύθηκε από περίπου 15 δισ. λίρες σε 1,3 τρισ. λίρες. Ο Κουμόβα χαρακτήρισε το μέγεθος «μη φυσιολογικό», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές στη μετοχή και ότι θεωρούσε πως η αγορά εποπτευόταν από την SPK. Η υπόθεση ανάγκασε τις τουρκικές αρχές να παρέμβουν για να αποτρέψουν μετάδοση της κρίσης στην αγορά, καθώς το μέγεθος της υπόθεσης ξεπερνά κατά πολύ μία εισηγμένη: 131 funds με περίπου 17 δισ. δολάρια και 300.000 επενδυτές οδηγούνται σε εκκαθάριση, ενώ οι αρχές παρεμβαίνουν για να περιορίσουν τις αναταράξεις. Ο Κουμόβα έχει πλέον προφυλακιστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει παραπέμψει 38 πρόσωπα στις εισαγγελικές αρχές για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών, μεταξύ των οποίων της Destek Finans.
Η Škoda είναι η νέα Porsche
-Πριν από πολλά χρόνια, τα αυτοκίνητα Škoda ήταν συνώνυμο της φτήνιας. Σήμερα, σώζουν τις πανάκριβες Πόρσε. Τέσσερα χρόνια μετά την Δημόσια Εγγραφή-ρεκόρ του 2022 και την υπόσχεση για περιθώρια ανόδου 20%, η Porsche έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα της Volkswagen. Την περασμένη Παρασκευή, ο όμιλος περιέκοψε την πρόβλεψη λειτουργικού περιθωρίου για το 2026 σε «το πολύ 1%» από 4–5,5%. Φόρτωσε στην φετινή οικονομική χρήση κάποια «έκτακτα» έξοδα €10 δισ. Από αυτά, τα €6 δισ. είναι η απομείωση της συμμετοχής 75,4% στην Porsche, η 2η διαδοχική, μετά τα €2,7 δισ. του 2025. Η υπεραξία (goodwill) της μάρκας στα βιβλία της VW έπεσε από €18,8 δισ. το 2022 σε περίπου €10 δισ. Δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα για να αντιδράσει η αγορά. Η μετοχή της VW -7,5% ενδοσυνεδριακά, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της χρονιάς, κλείσιμο -5,6%. Η μετοχή Porsche AG -3,3%, Porsche SE -4,9%. Ο Ίνγκο Σπάιχ της Deka, μίλησε για «πολύ αρνητικό σήμα» λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία για 100.000 λιγότερες θέσεις εργασίας και μισή γκάμα μοντέλων. Η Jefferies μίλησε πιο ωμά για «ατελείωτες εκπλήξεις εκκαθάρισης» αφήνοντας υπονοούμενα για έλλειψη εποπτείας. Τις αιτίες της φθοράς τις γνωρίζουμε όλοι. Υποχώρηση από την Κίνα με κλείσιμο αντιπροσωπειών, ακριβά λάθη στην ηλεκτροκίνηση, αμερικανικοί δασμοί. Τα περιθώρια κέρδους της Porsche έπεσαν κάτω από τον μέσο όρο του ομίλου και, το πιο ενοχλητικό, κάτω από εκείνα της Škoda. «Η τσεχική μάρκα έγινε ουσιαστικά η νέα Porsche του ομίλου», είπε ο αναλυτής Matthias Schmidt. Ο όμιλος πραγματοποιεί Capital Markets Day τον Οκτώβριο. Ο Όλιβερ Μπλούμε που έως τα τέλη του 2025 διηύθυνε ταυτόχρονα Porsche και όμιλο, υπόσχεται πλέον 9% περιθώριο για τον όμιλο έως το 2030 από 1%. Η Bernstein, «αν είναι κανείς κυνικός», βλέπει στην κατάρρευση των κερδών το τέλειο άλλοθι για βαθύτερες περικοπές. Χωρίς όγκο πωλήσεων, η Porsche είναι απλώς ένα ακριβό λογότυπο με φθίνουσα υπεραξία.
Το μπιφτέκι που ψήλωσε
-Το Copper Club είναι μια μπρασερί στο κέντρο του Σικάγου. Το μπιφτέκι στο μπέργκερ του πριν από λίγες μέρες ζύγιζε 8 ουγγιές (227 γραμμάρια). Σήμερα ζυγίζει 7¼ (206 γραμμάρια), δηλαδή 9,4% λιγότερο. Ο ιδιοκτήτης Αρτ Μεντόζα είπε στο Bloomberg ότι από πάνω πρόσθεσε τηγανητά κρεμμύδια και ψιλοκομμένο μαρούλι, για να «ζωντανέψει» το πιάτο. Έτσι το μπέργκερ έγινε ψηλότερο αλλά το κρέας λιγόστεψε. Τα γραμμάρια δεν αναγράφονται πια στο μενού. Το κρέας είναι ακριβό και στην Αμερική. Ο μοσχαρίσιος κιμάς στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα $7,15 η λίβρα, δηλαδή περίπου $15,8 το κιλό. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί. Το αμερικανικό κοπάδι βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετιών. Η ανασύστασή του προχωρά αργά, γιατί μια αγελάδα κυοφορεί εννέα μήνες και το μοσχάρι χρειάζεται άλλον ενάμιση χρόνο για να φτάσει σε βάρος σφαγής. Επιπλέον, οι κτηνοτρόφοι που θέλουν να αυξήσουν το κοπάδι, κρατούν τα θηλυκά για αναπαραγωγή, άρα η προσφορά μειώνεται πριν αρχίσει να αυξάνεται. Τα τρία τέταρτα της ουγγιάς κοστίζουν, σε λιανική τιμή, περίπου 33 σεντς. Σε ένα εστιατόριο που σερβίρει εκατοντάδες μπέργκερ την εβδομάδα, αυτά τα σεντς αρκούν για να διατηρηθεί το περιθώριο κέρδους χωρίς να αλλάξει η τιμή στον κατάλογο. Το Bloomberg αναφέρει ότι άλλα εστιατόρια κάνουν κάτι παρόμοιο με μια μπριζόλα 36 ουγγιών. Κάποτε την πουλούσαν «για έναν» και τώρα την πουλούν «για δύο», στην ίδια τιμή. Αυτός ο πληθωρισμός δεν μετριέται. Η αμερικανική στατιστική υπηρεσία (BLS) παρακολουθεί το shrinkflation στα σούπερ μάρκετ. Όταν ένα παγωτό πάει από τις 64 στις 60 ουγγιές με την ίδια τιμή, η BLS το μετατρέπει σε τιμή ανά ουγγιά και το περνά στον δείκτη. Η δική της μελέτη βρήκε ότι η επίδραση είναι αμελητέα, περίπου ένα εκατοστό της ποσοστιαίας μονάδας τον χρόνο. Η μελέτη όμως αφορούσε την περίοδο πριν από την πανδημία και δεν εξέτασε καθόλου τα εστιατόρια. Η συσκευασία έχει τυπωμένο βάρος, ενώ το πιάτο στο μενού έχει μόνο όνομα, οπότε η BLS δεν έχει τι να συγκρίνει. Πάντως, οι πωλήσεις του Copper Club δεν μειώνονται. Ο πελάτης βλέπει το ύψος του μπέργκερ και δεν έχει τρόπο να ζυγίσει το κρέας, γι' αυτό η αλλαγή περνά απαρατήρητη όσο το πιάτο δείχνει το ίδιο.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα