Συμφέρει σήμερα στην Ελλάδα να έχεις βενζινάδικο με 2,20 ευρώ το λίτρο;
Συμφέρει σήμερα στην Ελλάδα να έχεις βενζινάδικο με 2,20 ευρώ το λίτρο;
Η τιμή στην αντλία έχει επιστρέψει πάνω από τα 2 ευρώ, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι πρατηριούχοι βγάζουν περισσότερα χρήματα.
UPD:
Με μια πρώτη ματιά, ένα πρατήριο καυσίμων μοιάζει να είναι επιχείρηση με εντυπωσιακό τζίρο. Ένα αυτοκίνητο μπορεί πλέον να αφήσει πάνω από 100 ευρώ σε ένα μόνο γέμισμα, ενώ από τις αντλίες ενός πρατηρίου περνούν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
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