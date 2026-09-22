Συμφέρει σήμερα στην Ελλάδα να έχεις βενζινάδικο με 2,20 ευρώ το λίτρο;

Με μια πρώτη ματιά, ένα πρατήριο καυσίμων μοιάζει να είναι επιχείρηση με εντυπωσιακό τζίρο. Ένα αυτοκίνητο μπορεί πλέον να αφήσει πάνω από 100 ευρώ σε ένα μόνο γέμισμα, ενώ από τις αντλίες ενός πρατηρίου περνούν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες ευρώ.