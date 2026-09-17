9 μήνες για ένα κολιμπρί: Η νέα τρέλα της Rolls-Royce

Εννέα μήνες χρειάστηκαν μόνο για να μάθουν να κόβουν σωστά ένα κοχύλι. Ακούγεται παράλογο, μέχρι να θυμηθείς ότι μιλάμε για τη Rolls-Royce