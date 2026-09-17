Η πόλη που μυρίζει Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο
Η πόλη που μυρίζει Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο
Στην Εστέπα της Ισπανίας 18 εργαστήρια ετοιμάζουν περίπου 20.000 τόνους γλυκισμάτων μέχρι τον Δεκέμβριο και αποφέρουν έσοδα 80 εκατ. ευρώ
Μπορεί να βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, αλλά σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας μυρίζει ήδη Χριστούγεννα. Στην Εστέπα της Σεβίλλης, το λεγόμενο «Μπαλκόνι της Ανδαλουσίας», η εορταστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Το χαρακτηριστικό άρωμα της κανέλλας τρυπώνει ανάμεσα στους δρόμους και σηματοδοτεί, για τους περίπου 12.000 κατοίκους, ότι ξεκινά η προετοιμασία των θρυλικών βουτημάτων mantecados y polvorones.
Παράδοση που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά
Με ζάχαρη, κανέλλα, αμύγδαλα, λαρδί, αλλά και λεμόνι ή σοκολάτα, τα γλυκίσματα που έχουν κάνει διάσημη τη μικρή Εστέπα, παρασκευάζονται από τον 19ο αιώνα και σκορπούν χαρά σε ντόπιους και επισκέπτες. Περίπου 20.000 τόνοι ετοιμάζονται στα 18 οικογενειακά εργαστήρια της περιοχής, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και όπου εργάζονται τουλάχιστον 4.500 τεχνίτες, με πωλήσεις περίπου 80 εκατ. ευρώ. Η μικρή ισπανική γωνιά στην κορυφή ενός λόφου περιτριγυρισμένη από ελαιώνες, είναι κορυφαία παραγωγός mantecados y polvorones, τα μοναδικά σε όλη τη χώρα που φέρουν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και εγγυάται για τα πρότυπα ποιότητας και την παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής τους που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παράδοση που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά
Με ζάχαρη, κανέλλα, αμύγδαλα, λαρδί, αλλά και λεμόνι ή σοκολάτα, τα γλυκίσματα που έχουν κάνει διάσημη τη μικρή Εστέπα, παρασκευάζονται από τον 19ο αιώνα και σκορπούν χαρά σε ντόπιους και επισκέπτες. Περίπου 20.000 τόνοι ετοιμάζονται στα 18 οικογενειακά εργαστήρια της περιοχής, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και όπου εργάζονται τουλάχιστον 4.500 τεχνίτες, με πωλήσεις περίπου 80 εκατ. ευρώ. Η μικρή ισπανική γωνιά στην κορυφή ενός λόφου περιτριγυρισμένη από ελαιώνες, είναι κορυφαία παραγωγός mantecados y polvorones, τα μοναδικά σε όλη τη χώρα που φέρουν Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και εγγυάται για τα πρότυπα ποιότητας και την παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής τους που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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