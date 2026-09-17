Champions League: Η μεγάλη μπίζνα στο ποδόσφαιρο – Πόσα χρήματα κερδίζει ο πρωταθλητής στην Ευρώπη

Το Champions League επιστρέφει με τεράστια οικονομικά κίνητρα - Η πρωταθλήτρια Ευρώπης μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από 82 εκατ. ευρώ από μπόνους UEFA, ενώ σημαντικά ποσά διανέμονται και σε Europa League και Conference League