Champions League: Η μεγάλη μπίζνα στο ποδόσφαιρο – Πόσα χρήματα κερδίζει ο πρωταθλητής στην Ευρώπη
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Champions League: Η μεγάλη μπίζνα στο ποδόσφαιρο – Πόσα χρήματα κερδίζει ο πρωταθλητής στην Ευρώπη

Το Champions League επιστρέφει με τεράστια οικονομικά κίνητρα - Η πρωταθλήτρια Ευρώπης μπορεί να συγκεντρώσει πάνω από 82 εκατ. ευρώ από μπόνους UEFA, ενώ σημαντικά ποσά διανέμονται και σε Europa League και Conference League

Champions League: Η μεγάλη μπίζνα στο ποδόσφαιρο – Πόσα χρήματα κερδίζει ο πρωταθλητής στην Ευρώπη
Η νέα σεζόν του UEFA Champions League ξεκινά και μαζί της ανοίγει ξανά η «χρυσή» αγορά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι κορυφαίοι σύλλογοι της ηπείρου δεν διεκδικούν μόνο το πολυπόθητο τρόπαιο, αλλά και ένα τεράστιο οικονομικό όφελος, καθώς η UEFA διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί την κορυφαία οικονομική επιβράβευση, ωστόσο το συνολικό ποσό που συγκεντρώνει μια πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν προκύπτει μόνο από το τελευταίο παιχνίδι. Αντίθετα, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής με διαδοχικά μπόνους για συμμετοχή, νίκες, προκρίσεις και τελική κατάταξη.

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