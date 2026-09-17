Με πάνω από 30 εκατ. ευρώ το νέο deal στον τουρισμό της Αθήνας
Με πάνω από 30 εκατ. ευρώ το νέο deal στον τουρισμό της Αθήνας
Ο λόγος για την πώληση του ιστορικού ξενοοχείου Athens Zafolia Hotel στην Αθήνα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 87-89, που ανακοινώθηκε κι επισήμως χθές με αγοραστές τις επενδυτικές Highgate και Eternam
Με τίμημα άνω των 30 εκατ. ευρώ, κατά τις πληροφορίες, έκλεισε το πρώτο deal μετά τη θερινή σεζόν στον ξενοδοχειακό κλάδο, φέρνοντας μάλιστα και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.
Ο λόγος για την πώληση του ιστορικού ξενοδοχείου Athens Zafolia Hotel στην Αθήνα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 87-89, που ανακοινώθηκε κι επισήμως χθες με αγοραστές τις επενδυτικές Highgate και Eternam.
Το ξενοδοχείο με ιστορία πέντε δεκαετιών στον τουρισμό της πόλης, διαθέτει 191 δωμάτια, πισίνα και εστιατόριο στον τελευταίο όροφο με θέα στον Λυκαβηττό και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού κέντρου και των δικαστηρίων της πόλης, σε μικρή απόσταση από τα σημαντικότερα σημεία αναψυχής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο λόγος για την πώληση του ιστορικού ξενοδοχείου Athens Zafolia Hotel στην Αθήνα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 87-89, που ανακοινώθηκε κι επισήμως χθες με αγοραστές τις επενδυτικές Highgate και Eternam.
Το ξενοδοχείο με ιστορία πέντε δεκαετιών στον τουρισμό της πόλης, διαθέτει 191 δωμάτια, πισίνα και εστιατόριο στον τελευταίο όροφο με θέα στον Λυκαβηττό και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού κέντρου και των δικαστηρίων της πόλης, σε μικρή απόσταση από τα σημαντικότερα σημεία αναψυχής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Αθήνας».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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