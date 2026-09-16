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Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκτυα, data centers, ΑΠΕ και τεχνητή νοημοσύνη αυξάνουν εκρηκτικά τη ζήτηση

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο
Για δεκαετίες ο χαλκός ήταν ο «ταπεινός» πρωταγωνιστής της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είχε το κύρος του χρυσού, ούτε τη γεωπολιτική σημασία του πετρελαίου, ούτε την επενδυτική μόδα του λιθίου. Ήταν, βέβαια, το μέταλλο που βρισκόταν μέσα στα καλώδια, στους σωλήνες, στις ηλεκτρικές συσκευές και στις μηχανές. Αυτό ακριβώς, όμως, είναι σήμερα το ζήτημα: Οτιδήποτε χρειάζεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για να κινηθεί ή να λειτουγήσει, χρειάζεται και περισσότερο χαλκό.


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