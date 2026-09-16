Ο Κασιδιάρης ταράζει την Ακροδεξιά στα νούμερα, οι εν κινήσει αλλαγές του Αλέξη, η σύσκεψη στο Μ.Μ για την Ενέργεια, το πόρισμα για τη Γραμμή 4 του Μετρό και ο εισαγγελέας

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Καμιά μονάδα πάνω και η ΝΔ και ο Τσίπρας μετά τις εμφανίσεις στη ΔΕΘ, περίπου στα ίδια ο Ανδρουλάκης και εκεί κάτι στο 3%-3,5% ο Σαμαράς. Η έκπληξη που «πειράζει» τα νούμερα στα δεξιά και ακροδεξιά της ΝΔ ονομάζεται Ηλίας Κασιδιάρης. Ο ελεύθερος πλέον από χθες ακροδεξιός πολιτικός παίρνει από παντού, Σαμαρά, Καρυστιανού, Νίκη, Σπαρτιάτες, Βελόπουλο και ό,τι υπάρχει στα δεξιά πέραν του κυβερνώντος κόμματος και μπορεί και να πιάνει το 6%, μη σας πω και παραπάνω. Μετά τη χθεσινή αποφυλάκιση και την υποδοχή από τους οπαδούς του, το πρακτικό ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Όπως είπε και έξω από τον Δομοκό η δικηγόρος του, το λογικό είναι να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα που θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή, ακόμα και αν δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Και να το κάνει ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος, για να μην τίθεται ζήτημα σκιώδους ηγεσίας ή ασυμβατότητας με τις προβλέψεις του νόμου ότι δεν μπορεί να ιδρύσει και να συμμετέχει σε κόμμα μέχρι το 2033, οπότε και ολοκληρώνονται τα 13 χρόνια της ποινής του. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν δύο κομματίδια: ο Ελληνικός Παλμός του Νίκου Παπαδόπουλου της ΝΙΚΗΣ και το ΠΑΡΟΝ ενός Γαυγιωτάκη που είχε εκλεγεί στο Ηράκλειο με τους Σπαρτιάτες. Πάντως, φαίνεται ότι το σύστημα Κασιδιάρη πηγαίνει προς τη δημιουργία ενός νέου σχηματισμού που μπορεί να εμφανιστεί σε λίγες εβδομάδες και να συσπειρώσει διάφορους ανεξάρτητους βουλευτές που θα προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και τη ΝΙΚΗ. Κατά πληροφορίες, κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι ο Γιάννης Δημητροκάλλης, άνθρωπος με στενή διασύνδεση με την οικογένεια Κασιδιάρη, καθώς είχε (έχει;) ως μετακλητό και τον αδερφό του άλλοτε πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής.ΕΛ.Α.Σ: Αλλαγές εν κινήσει…-Πριν ξαναπάω στα κυβερνητικά να σας μεταφέρω ένα κλίμα, μία εικόνα από ένα ενδιαφέρον θέμα από το κόμμα του αγαπημένου μας Αλέξη, του οποίου όπως σας είναι γνωστό έχουμε και αδυναμία και σχετικά καλή πληροφόρηση. Λοιπόν ο ηγέτης επειδή αν μη τι άλλο διαθέτει μύτη και αίσθηση για τα επικοινωνιακά, μάλλον κατάλαβε ότι η μπαρουφολογία για τους φόρους πλούτου με βάση την παγκόσμια (μήπως και διαπλανητική) βάση οικονομικών δεδομένων κ.λπ. έκανε ζημιά. Και με δεδομένο ότι ούτε ο Λιάκος, ούτε ο Χουλιαράκης, οι βασικοί σύμβουλοί του στα οικονομικά, δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν αφού εργάζονται σε τραπεζικά ιδρύματα, μάλλον θα ψάξουν να βρουν κανένα κανονικό στέλεχος της αγοράς που τουλάχιστον γνωρίζει τα βασικά. Γιατί… ούτε αυτός ο Παππάς του φτούρησε…Η σύσκεψη για τις τιμές και οι επαφές Πιερρ-Πάντως, η πεζή πραγματικότητα είναι ότι στο Μ.Μ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις διεθνείς τιμές, γι' αυτό και σήμερα το απόγευμα, μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη Βουλή, θα πάνε από εκεί ο Πιερρ, ο Πετραλιάς και ο Παπασταύρου για να κάνουν μια συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι. Την εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης συζήτησε αναλυτικά χθες ο Πιερρακάκης και στις επαφές που είχε με τον Καγκελάριο Μερτς στο Βερολίνο και τον ομόλογό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Συζήτησαν βεβαίως και άλλα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ενώ ο Μερτς μου λένε ότι τον συνεχάρη για τη συνέντευξη που έδωσε χθες στην οικονομική Handelsblatt. Επίσης, ο Πιερρ έκανε ομιλία στο Hertie School of Governance και το βράδυ μίλησε και σε κλειστό δείπνο του German Council of Foreign Affairs. Η ελληνική πραγματικότητα πάντως "τραβάει" από το μανίκι, καθώς ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία.Η επιστράτευση του Φλωρίδη-Σας είχα γράψει πριν από εβδομάδες για την προοπτική ο Φλωρίδης να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης. Εν τέλει ο υπουργός Δικαιοσύνης πήρε το φύλλο πορείας, συναντήθηκε χθες για μια περίπου ώρα με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου, καθώς η λογική του Κ.Μ είναι να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το ψηφοδέλτιο. Γι' αυτή την περιφέρεια δεδομένα θα παίξει δυνατά η Αφροδίτη Νέστορα που έχει διαφορετικό πέρασμα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της και τον θάνατο της μητέρας της, ενώ ακούγεται και ο επίτιμος Α/ΓΕΣ Φράγκος Φραγκούλης που έχει κάνει ραντεβού με τον Κ.Μ. Επίσης, οι τοπικοί της Θεσσαλονίκης περιμένουν να δουν τι μέλλει γενέσθαι με τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος κινείται μεν, αλλά με ευρύτερο ορίζοντα και πιθανότερο προορισμό το Επικρατείας - εκτός αν οι βουλές του Κυρίου αλλάξουν.Αναπληρωτές εκπρόσωποι-Έχουμε πει ότι ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης δρομολογεί έναν σημαντικό κομματικό ανασχηματισμό. Η αρχή θα γίνει ίσως και την επόμενη εβδομάδα με τον ορισμό δύο αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου, λογικά ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Το σχήμα ίσχυε και το 2016, όταν βγήκε πρόεδρος ο Μητσοτάκης, με δύο πρώτους αναπληρωτές τον Κυρανάκη και τη Ζαχαράκη. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις για περίπου 100 ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ και μετά αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση των γραμματειών του κόμματος.Ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ-Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ και την ολοκλήρωση του κύκλου όλων των εμφανίσεων θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS με τον Παναγιώτη Στάθη. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο Ραδιομέγαρο για επίσκεψη και θα κάνει προεγγραφή της συνέντευξης μια ώρα πριν την προβολή του δελτίου στις 18:00.Άμεσα τα έργα στο Πόρτο Γερμενό