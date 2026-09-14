Το αμερικανικό LNG αλλάζει την Ευρώπη – Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας
Η εκτίναξη του κόστους φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η στροφή ακόμη και του Κατάρ προς αμερικανικές ποσότητες LNG και η μάχη για μακροχρόνια συμβόλαια αλλάζουν τις ισορροπίες. Η Ελλάδα βρίσκεται ίσως για πρώτη φορά σε θέση να μετατρέψει τη γεωγραφία της σε πραγματικό ενεργειακό και οικονομικό πλεονέκτημα.
Η εκτίναξη του κόστους φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η στροφή ακόμη και του Κατάρ προς αμερικανικές ποσότητες LNG και η μάχη για μακροχρόνια συμβόλαια αλλάζουν τις ισορροπίες. Η Ελλάδα βρίσκεται ίσως για πρώτη φορά σε θέση να μετατρέψει τη γεωγραφία της σε πραγματικό ενεργειακό και οικονομικό πλεονέκτημα.
Υπάρχουν στιγμές στις αγορές κατά τις οποίες μια γεωπολιτική κρίση δεν αλλάζει απλώς τις τιμές ενός εμπορεύματος. Αλλάζει ολόκληρη τη δομή της αγοράς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα με το φυσικό αέριο.
Η Ευρώπη, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την πρώτη μεγάλη ενεργειακή ανατροπή που προκάλεσε η απομάκρυνσή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με το ίδιο θεμελιώδες ερώτημα: όχι μόνο από πού θα προμηθευτεί αέριο, αλλά με ποια τιμή, για πόσο χρόνο και με ποιο βαθμό ασφάλειας.
Το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, παύει πλέον να αποτελεί απλώς μία εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Μετατρέπεται σε στρατηγικό asset. Και στο επίκεντρο αυτής της νέας αγοράς βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
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