Πώς να φορτίσετε το κινητό χωρίς ρεύμα στο σπίτι – Η πιο απλή και ασφαλής λύση

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Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος μπορεί να μετατραπεί από απλή ενόχληση σε πραγματικό πρόβλημα όταν διαρκεί αρκετές ώρες. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια τέτοια κατάσταση είναι η αυτονομία του κινητού τηλεφώνου.Το smartphone αποτελεί πλέον πολύ περισσότερα από μια συσκευή για τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι μέσο επικοινωνίας, πρόσβασης σε ενημέρωση, χάρτες, μηνύματα έκτακτης ανάγκης και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Αν, λοιπόν, ένα black out συμβεί τη στιγμή που η μπαταρία βρίσκεται στα τελευταία της επίπεδα, η δυνατότητα φόρτισης χωρίς πρόσβαση σε οικιακή πρίζα γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη.Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν απλώς λίγη προετοιμασία. Από μια εξωτερική μπαταρία έως το αυτοκίνητο ή την ηλιακή ενέργεια, το κινητό μπορεί να παραμείνει λειτουργικό ακόμη και όταν το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται εκτός λειτουργίας.Power bank: Η απλούστερη λύση με μία προϋπόθεσηΤο power bank αποτελεί ίσως την πιο εύκολη και διαδεδομένη επιλογή για μια διακοπή ρεύματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια φορητή εξωτερική μπαταρία που αποθηκεύει ενέργεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή για τη φόρτιση του κινητού ή άλλων μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν απαιτεί καμία άλλη υποδομή την ώρα της ανάγκης. Χρειάζεται, όμως, κάτι αυτονόητο που συχνά παραβλέπεται: να έχει φορτιστεί εκ των προτέρων.Ανάλογα με τη χωρητικότητα της εξωτερικής μπαταρίας και εκείνη του smartphone, ένα power bank μπορεί να προσφέρει περισσότερες από μία φορτίσεις, ενώ ορισμένα μοντέλα είναι ικανά να επαναφορτίσουν πλήρως ένα κινητό έως και τρεις φορές.Για τον λόγο αυτό, ένα φορτισμένο power bank μπορεί να αποτελεί χρήσιμο μέρος του βασικού εξοπλισμού του σπιτιού για έκτακτες καταστάσεις, ειδικά σε περιοχές όπου οι διακοπές ηλεκτροδότησης εμφανίζονται συχνότερα.Το αυτοκίνητο ως προσωρινή πηγή ενέργειαςΕφόσον υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό για την επαναφόρτιση του smartphone. Τα περισσότερα σύγχρονα οχήματα διαθέτουν θύρες USB, ενώ στα παλαιότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος προσαρμογέας στην υποδοχή των 12 βολτ.Η λύση είναι ιδιαίτερα πρακτική όταν η διακοπή διαρκεί αρκετές ώρες και οι διαθέσιμες εξωτερικές μπαταρίες έχουν εξαντληθεί ή δεν είχαν φορτιστεί εγκαίρως.Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή ώστε η φόρτιση του κινητού να μη γίνει εις βάρος της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Η λειτουργία του κινητήρα κατά τη διάρκεια της φόρτισης περιορίζει αυτόν τον κίνδυνο, χωρίς όμως η συγκεκριμένη πρακτική να ενδείκνυται για παρατεταμένη χρήση. Για λόγους ασφαλείας, ο κινητήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό ή ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.