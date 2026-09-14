Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας
Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας
Γιατί το €9,99 μοιάζει φθηνότερο από το €10; Πίσω από αυτή την αντίληψη βρίσκεται το λεγόμενο «left-digit effect» και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις τιμές
Ένα λεπτό του ευρώ. Τόσο απέχουν τα €4,99 από τα €5. Όμως είναι αρκετό για να κάνει μια τιμή να φαίνεται διαφορετική στα μάτια μας: €9,99 αντί για €10, €19,99 αντί για €20, €49,99 αντί για €50. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαφορά είναι σχεδόν μηδενική και αν μας ζητούσαν να υπολογίσουμε πόσο πληρώνουμε, θα στρογγυλεύαμε αμέσως το ποσό προς τα πάνω. Παρ’ όλα αυτά, όταν η ίδια τιμή βρίσκεται μπροστά μας σε ένα ράφι ή στην οθόνη ενός e-shop, το €4,99 δεν φαίνεται ίδιο με το €5, γιατί κάτι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τον αριθμό. Το πρώτο ψηφίο τραβάει την προσοχή, τα δεκαδικά περνούν σε δεύτερο πλάνο και ένα ποσό που βρίσκεται μόλις ένα λεπτό χαμηλότερα δίνει την αίσθηση της μικρότερης δαπάνης.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι τιμές που τελειώνουν σε 9 έχουν γίνει σχεδόν μόνιμο στοιχείο του λιανεμπορίου. Από τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα μέχρι τις online αγορές, αυτός ο αριθμός έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο: να κάνει ένα προϊόν να φαίνεται περισσότερο με μια καλή ευκαιρία. Το ερώτημα έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια τους ερευνητές της καταναλωτικής συμπεριφοράς: εφόσον γνωρίζουμε ότι τα €4,99 και τα €5 δεν έχουν ουσιαστική διαφορά, γιατί δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως ίδια; Η επιστήμη έχει μια ενδιαφέρουσα απάντηση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι οι τιμές που τελειώνουν σε 9 έχουν γίνει σχεδόν μόνιμο στοιχείο του λιανεμπορίου. Από τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα μέχρι τις online αγορές, αυτός ο αριθμός έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο: να κάνει ένα προϊόν να φαίνεται περισσότερο με μια καλή ευκαιρία. Το ερώτημα έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια τους ερευνητές της καταναλωτικής συμπεριφοράς: εφόσον γνωρίζουμε ότι τα €4,99 και τα €5 δεν έχουν ουσιαστική διαφορά, γιατί δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως ίδια; Η επιστήμη έχει μια ενδιαφέρουσα απάντηση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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