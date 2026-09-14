Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας

Γιατί το €9,99 μοιάζει φθηνότερο από το €10; Πίσω από αυτή την αντίληψη βρίσκεται το λεγόμενο «left-digit effect» και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις τιμές