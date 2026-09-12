Οδηγός επιβίωσης: 10 δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε στην εποχή της ΑΙ
Οδηγός επιβίωσης: 10 δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε στην εποχή της ΑΙ
Oσο η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει περισσότερες εργασίες, τόσο αυξάνεται η αξία ορισμένων καθαρά ανθρώπινων δεξιοτήτων
Σε όλη την πολυτάραχη διαδρομή της, η ανθρωπότητα έχει ένα σταθερό ταλέντο: εφευρίσκει κάτι σπουδαίο και αμέσως προβλέπει ότι θα πεθάνει από αυτό. Η τυπογραφία θα κατέστρεφε τη γνώση, οι μηχανές τις δουλειές, το αυτοκίνητο την κοινωνία και το Internet τον πολιτισμό. Τώρα ήρθε η AI και οι Κασσάνδρες αναβάθμισαν το σενάριο. Δεν θα χάσουμε απλώς τις δουλειές μας, θα εξαφανιστούμε από τον πλανήτη από κάτι που μέχρι προχθές δυσκολευόταν να ζωγραφίσει σωστά πέντε ανθρώπινα δάχτυλα. Μόνο που αυτή τη φορά υπάρχει μια κάπως ανησυχητική λεπτομέρεια. Οι προηγούμενες μηχανές αφορούσαν κυρίως τα χέρια μας. Η AI μπήκε κατευθείαν στο μυαλό: γράφει, μεταφράζει, αναλύει, προγραμματίζει, θυμάται περισσότερα απ’ όσα θα μάθουμε ποτέ, δουλεύει 24 ώρες και δεν ζητά ούτε αύξηση ούτε άδεια τον Αύγουστο. Και γίνεται καλύτερη με ταχύτητα που κάνει κάθε πρόβλεψη να λήγει περίπου όσο κρατά ένα γιαούρτι.
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