Tα πράσινα όνειρα για ανακατάληψη της δεύτερης θέσης, τα 12 μίλια και η Κόκκινη Μηλιά, χαλάει ο αρραβώνας CEPAL-INTRUM, οι γκρίνιες των developers για τον φόρο μεταβίβασης

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Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν από τη φύση του γλυκός, χαμογελαστός, με ωραίο και πηγαίο χιούμορ. Το καλό παιδί με τη φωνάρα της διπλανής πόρτας. Είχε τους δαίμονές του ο Γιώργος και τελευταία εμφανώς τα ψυχολογικά του, ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ορίζει τη ζωή του. Αυτό που το κράτος έχει υποχρέωση, είναι να ελέγξει όλους αυτούς τους σαλτιμπάγκους που πουλάνε ελπίδες και δήθεν ιατρικές υπηρεσίες σε κάτι μυστήριους χώρους που ονομάζουν ιατρεία. Όποιος είδε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο protothema.gr προχθές ίσως καταλάβει τι εννοώ. Η Δικαιοσύνη ας κάνει τη δουλειά της, αλλά και το κράτος τη δική του.Δημοσκοπήσεων συνέχεια…-Φωτιά έχουν πάρει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που «τρέχουν» τις πρώτες φθινοπωρινές μετρήσεις. Μετά την GPO, σειρά έχουν και οι άλλες εταιρείες και θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα αρχές με μέση της άλλης εβδομάδας. «Δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις, αλλά η εικόνα δεν είναι και τόσο παγωμένη» μου είπε ένας από τους δημοσκόπους και σας μεταφέρω όσα μπόρεσα να συγκεντρώσω, μιλώντας με αρκετούς, για τα έως τώρα δεδομένα. Έχουμε και λέμε λοιπόν, η ΝΔ «τσιμπάει» λίγο μετά τα μέτρα Μητσοτάκη τη ΔΕΘ, όχι κάτι συγκλονιστικό, μία με μιάμιση μονάδα και είναι λίγο πάνω από το 30%-30,5%. Αντιστρόφως, ο Τσίπρας φαίνεται να πέφτει περίπου 1-1,5 μονάδα και από το 17% του Ιουνίου-Ιουλίου είναι πλέον πέριξ του 15,5%-16%. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να τσιμπάει λίγο και από το 10 και κάτι τοις εκατό κινείται κοντά στο 11,5%-12%, αλλά πιο σίγουρα δεδομένα αναμένονται μετά την εμφάνιση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Το γεγονός ότι η ΕΛΑΣ του Τσίπρα δείχνει όχι μόνο να ταβανιάζει αλλά και λίγο να ξεφουσκώνει, έχει γεννήσει ανομολόγητες ελπίδες στη Χ. Τρικούπη ότι μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα. Τώρα μου φαίνεται ολίγον υπερβολικό, κάτι ως όνειρο φθινοπωρινής νυκτός αλλά ο καθένας -και ο Νίκος μαζί- έχει το δικαίωμα στην ελπίδα. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού καταρρέει και κινείται το πολύ στο 5%-5,5%. Αν εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά, τότε μπορεί να δούμε και την εξέλιξη να παλέψει για να μπει στη Βουλή ένα κόμμα που μέχρι το καλοκαίρι εμφανιζόταν μέχρι και τρίτο με 12%. Ο Βελόπουλος τσιμπάει και κινείται κοντά στο 7%-7,5%, η Πλεύση στα ίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζεται πάνω από το 1,5%. Οι αναποφάσιστοι οι οποίοι όταν ανακοινώθηκαν τα νέα κόμματα Τσίπρα-Καρυστιανού είχαν μειωθεί, δείχνουν να ανεβαίνουν πάλι κοντά στο 16-17%, ενώ «τσιμπάει» λίγο και το «άλλο κόμμα». Στις αυθόρμητες απαντήσεις πάντως αρχίζει κι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, κάνοντας αρκετούς δημοσκόπους να πιστεύουν ότι έχει έναν σκληρό πυρήνα που δεν είναι προς υποτίμηση, μάλλον θα είναι από αυτά τα κόμματα, εφόσον κατέβει, που θα μπουν στη Βουλή. Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά, βρίσκουν μια δυνητική ψήφο κοντά στο 5%-5,5%, και ένα ακόμη 2 με 3% που το σκέφτεται. Ποσοστά που, ίσως, παίξουν ρόλο και στις αποφάσεις του για τον χρόνο ανακοίνωσης του κόμματος.Λογική ανταρτοπόλεμου-Πάντως το κόμμα Σαμαρά αργά ή γρήγορα θα εμφανιστεί στο μεϊντάνι, χωρίς να είναι ακόμα απολύτως αποφασισμένο ποιον μήνα θα εμφανιστεί. Άλλοι από το περιβάλλον του λένε Νοέμβριο, άλλοι λένε με τον καινούργιο χρόνο. Πάντως, η λογική που υπάρχει είναι ο ανταρτοπόλεμος, δηλαδή σποραδικές εμφανίσεις είτε του ίδιου είτε του εκπροσώπου του για να συντηρούνται στην επικαιρότητα, αλλά και κατά τόπους διάφορα στελέχη να βγαίνουν για να προκαλούν σούσουρο ότι μπορεί να πολιτευτούν με το νέο κόμμα. Στο ενδιάμεσο ακούγονται και μια σειρά από φήμες που είναι γελοίες για ανθρώπους οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν με τον Σαμαρά και η βασική τους ιδιότητα είναι ότι είναι πολιτευτές της ΝΔ που δεν εξελέγησαν.Καστελλόριζο, 12 μίλια και Κόκκινη Μηλιά...-Πολλή συζήτηση έχει αρχίσει να γίνεται στο παρασκήνιο εδώ και μέρες, με φόντο ένα non paper που λέγεται ότι κυκλοφορεί μεταξύ διεθνολόγων, αναφορικά με την προοπτική επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Η άσκηση δεδομένα γίνεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όμως το θέμα δεν έχει ακόμα ωριμάσει. Συνεπώς, μπορούν να ηρεμήσουν ορισμένοι που ανησυχούν ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει το Σάββατο στο Καστελλόριζο και να κάνει μάλιστα και σχετικές ανακοινώσεις. Επίσης να ηρεμήσουν και οι Τούρκοι, δεν πρόκειται να έρθει ο Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα να βαδίσει προς την Κόκκινη Μηλιά. Είπαμε, εκλογές έχουμε, δεν θα το ρίξουμε και τελείως στο σορολόπ.Τα δώρα που αντάλλαξαν Τασούλας-Αμάλ και το ντοκιμαντέρ της Ντενίση-«Είστε το ίδιο δημοφιλής στην Ελλάδα όπως ήσασταν και πριν 12 χρόνια», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσορίζοντας την Αμάλ Κλούνεϊ στο Προεδρικό Μέγαρο. Η κυρία Κλούνει μίλησε στον Πρόεδρο για τη διεθνή δράση της όλα αυτά τα χρόνια στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για τα παιδιά της, δύο δίδυμα, αγόρι και κορίτσι, 9 ετών. Και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα έγραψε και δύο νομικά βιβλία, “The Right to Fair Trial in International Law” και “Freedom of Speech in International Law” (Oxford). «Είμαι περιτριγυρισμένος από βιβλία εδώ στο γραφείο μου και τα βιβλία σας θα συμπληρώσουν τη βιβλιοθήκη μου», είπε ο Πρόεδρος και ανταπέδωσε με μια έκδοση της γνωμοδότησης της Αμάλ, από το 2014, την οποία εκτύπωσε σε βιβλίο το Ίδρυμα της Βουλής την περίοδο που ήταν Πρόεδρος της Βουλής. Ο Πρόεδρος και η κυρία Κλούνει συνομίλησαν φυσικά για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να ζητηθεί ο δανεισμός τους, διότι ο δανεισμός ισοδυναμεί με παραδοχή ιδιοκτησίας γι’ αυτό και η Ελλάδα μιλάει για «επανένωση» και όχι για «επιστροφή». Η Αμάλ υποστήριξε ότι πέρα από μια νομική διεκδίκηση, το ζήτημα της επανένωσης είναι ταυτόχρονα ένα θέμα διακυβερνητικής διαπραγμάτευσης καθώς και διαπραγμάτευση της ελληνικής με τη βρετανική κυβέρνηση. Τέλος, ο ΠτΔ σύστησε στην Αμάλ Κλούνεϊ να δει το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» που παρουσιάζει άριστα το θέμα της υφαρπαγής των Γλυπτών, όπως παρουσιάζεται στην αλληλογραφία της Λαίδης Έλγιν. Προέτρεψε μάλιστα την κυρία Κλούνεϊ να δει το ντοκιμαντέρ αυτό και πρόσθεσε ότι δημιουργήθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκου Σταμπολίδη. Στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος κάλεσε την Αμάλ να βγουν στον Κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και την ξενάγησε εκεί.Χαλάει ο αρραβώνας CEPAL-INTRUM-Επειδή από το Dark Room πρωτογράψαμε την είδηση, επανέρχομαι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ CEPAL και INTRUM για να σας πω ότι η γραμμή επικοινωνίας διεκόπη. Οι πηγές αναφέρουν πως το deal ούτε σίγουρο ήταν, ούτε εύκολο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη.Οι γκρίνιες των developers για τον φόρο μεταβίβασης