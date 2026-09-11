Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Αιματηρός καβγάς σε κτήριο στην Τουρκία: Διαχειριστής τσακώθηκε με τους ιδιοκτήτες, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε, δείτε βίντεο
Αιματηρός καβγάς σε κτήριο στην Τουρκία: Διαχειριστής τσακώθηκε με τους ιδιοκτήτες, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε, δείτε βίντεο
O δράστης Μεχμέτ Τακσάγια σύμφωνα με τη Sabah ήταν για 20 χρόνια διαχειριστής του κτηρίου εισπράττοντας τα ενοίκια
Αιματηρή κατάληξη είχε στην Τουρκία ο καβγάς που είχαν ο διαχειριστής ενός κτηρίου στο Μαλτεπέ με το ζευγάρι των ιδιοκτητών που ζούσαν για χρόνια στη Γερμανία.
Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης όλα ξεκίνησαν καθώς το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κτηρίου είχε ξεκινήσει διαδικασίες έξωσης των ενοίκων.
Ανάμεσά τους ήταν και ο Μεχμέτ Τακσάγια, ο οποίος σύμφωνα με τη Sabah, ήταν για 20 χρόνια διαχειριστής του κτηρίου εισπράττοντας τα ενοίκια.
Το μεσημέρι της Πέμπτης το ζευγάρι των ιδιοκτητών του 7ώροφου κτηρίου έφτασε στην περιοχή και, κατά μαρτυρίες γειτόνων, είχε καβγά με τον Τακσάγια. Κάποια στιγμή η κατάσταση κλιμακώθηκε με τον Τακσάγια να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον 61χρονο Οσμάν Ακιόλ και τη σύζυγό του, Νουρσέν. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ο δικηγόρος του ζευγαριού που ήταν μαζί τους και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Μετά τους πυροβολισμούς στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις με τον Τακσάγια να ταμπουρώνεται στο κτήριο και να ανοίγει πυρ εναντίον τους.
Τελικά οι αστυνομικοί μετά από ώρες κατάφεραν να συλλάβουν τον διαχειριστή του κτηρίου που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τις πράξεις του.
Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης όλα ξεκίνησαν καθώς το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κτηρίου είχε ξεκινήσει διαδικασίες έξωσης των ενοίκων.
Ανάμεσά τους ήταν και ο Μεχμέτ Τακσάγια, ο οποίος σύμφωνα με τη Sabah, ήταν για 20 χρόνια διαχειριστής του κτηρίου εισπράττοντας τα ενοίκια.
Το μεσημέρι της Πέμπτης το ζευγάρι των ιδιοκτητών του 7ώροφου κτηρίου έφτασε στην περιοχή και, κατά μαρτυρίες γειτόνων, είχε καβγά με τον Τακσάγια. Κάποια στιγμή η κατάσταση κλιμακώθηκε με τον Τακσάγια να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον 61χρονο Οσμάν Ακιόλ και τη σύζυγό του, Νουρσέν. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ο δικηγόρος του ζευγαριού που ήταν μαζί τους και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Maltepe’de kiracı olan saldırganın, ev sahibi kadını öldürdüğü anlar. https://t.co/u7uDmlr5uR pic.twitter.com/tv4CHpEV9X— Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) September 10, 2026
Μετά τους πυροβολισμούς στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις με τον Τακσάγια να ταμπουρώνεται στο κτήριο και να ανοίγει πυρ εναντίον τους.
Τελικά οι αστυνομικοί μετά από ώρες κατάφεραν να συλλάβουν τον διαχειριστή του κτηρίου που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τις πράξεις του.
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