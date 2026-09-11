Αιματηρός καβγάς σε κτήριο στην Τουρκία: Διαχειριστής τσακώθηκε με τους ιδιοκτήτες, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Διαχειριστής Ιδιοκτήτες ακινήτων Κτήριο

Αιματηρός καβγάς σε κτήριο στην Τουρκία: Διαχειριστής τσακώθηκε με τους ιδιοκτήτες, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε, δείτε βίντεο

O δράστης Μεχμέτ Τακσάγια σύμφωνα με τη Sabah ήταν για 20 χρόνια διαχειριστής του κτηρίου εισπράττοντας τα ενοίκια

Αιματηρός καβγάς σε κτήριο στην Τουρκία: Διαχειριστής τσακώθηκε με τους ιδιοκτήτες, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε, δείτε βίντεο
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Αιματηρή κατάληξη είχε στην Τουρκία ο καβγάς που είχαν ο διαχειριστής ενός κτηρίου στο Μαλτεπέ με το ζευγάρι των ιδιοκτητών που ζούσαν για χρόνια στη Γερμανία.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης όλα ξεκίνησαν καθώς το ζευγάρι των ιδιοκτητών του κτηρίου είχε ξεκινήσει διαδικασίες έξωσης των ενοίκων.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Μεχμέτ Τακσάγια, ο οποίος σύμφωνα με τη Sabah, ήταν για 20 χρόνια διαχειριστής του κτηρίου εισπράττοντας τα ενοίκια.

Maltepe'de Kiracı Dehşeti: Ev Sahibi Çift Hayatını Kaybetti, Saldırgan Böyle Yakalandı - TGRT Haber


Το μεσημέρι της Πέμπτης το ζευγάρι των ιδιοκτητών του 7ώροφου κτηρίου έφτασε στην περιοχή και, κατά μαρτυρίες γειτόνων, είχε καβγά με τον Τακσάγια. Κάποια στιγμή η κατάσταση κλιμακώθηκε με τον Τακσάγια να ανοίγει πυρ και να σκοτώνει τον 61χρονο Οσμάν Ακιόλ και τη σύζυγό του, Νουρσέν. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε και ο δικηγόρος του ζευγαριού που ήταν μαζί τους και μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.



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Μετά τους πυροβολισμούς στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις με τον Τακσάγια να ταμπουρώνεται στο κτήριο και να ανοίγει πυρ εναντίον τους.

Τελικά οι αστυνομικοί μετά από ώρες κατάφεραν να συλλάβουν τον διαχειριστή του κτηρίου που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τις πράξεις του.
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