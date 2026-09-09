Deutsche Bank: Η Eurobank στις 5 κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης – Στα 5,45 ευρώ η τιμή στόχος

Σύσταση buy για τη μετοχή - Η τράπεζα εμφανίζει πλέον περισσότερο ισορροπημένο μοντέλο κερδοφορίας, με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και με τις εξαγορές να λειτουργούν ως επιπλέον μοχλός ενίσχυσης των μεγεθών της