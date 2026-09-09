Deutsche Bank: Η Eurobank στις 5 κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης – Στα 5,45 ευρώ η τιμή στόχος
Deutsche Bank: Η Eurobank στις 5 κορυφαίες τράπεζες της Ευρώπης – Στα 5,45 ευρώ η τιμή στόχος
Σύσταση buy για τη μετοχή - Η τράπεζα εμφανίζει πλέον περισσότερο ισορροπημένο μοντέλο κερδοφορίας, με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και με τις εξαγορές να λειτουργούν ως επιπλέον μοχλός ενίσχυσης των μεγεθών της
Στη νέα έκθεση της Deutsche Bank για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, η Eurobank παραμένει ανάμεσα στις ισχυρότερες επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με τιμή στόχο τα 5,45 ευρώ και σύσταση αγοράς, καθώς συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξανόμενη συνεισφορά από τις διεθνείς δραστηριότητες και σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη Eurobank είναι ότι η αναπτυξιακή της δυναμική δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Η τράπεζα εμφανίζει πλέον περισσότερο ισορροπημένο μοντέλο κερδοφορίας, με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και με τις εξαγορές να λειτουργούν ως επιπλέον μοχλός ενίσχυσης των μεγεθών της.
Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η Eurobank επωφελείται από την ισχυρή έκθεσή της τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στις διεθνείς αγορές, ενώ οι κινήσεις εξαγορών ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές κερδοφορίας. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στις κορυφαίες επιλογές του οίκου μαζί με Erste, ING, NatWest και Santander.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη Eurobank είναι ότι η αναπτυξιακή της δυναμική δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Η τράπεζα εμφανίζει πλέον περισσότερο ισορροπημένο μοντέλο κερδοφορίας, με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και με τις εξαγορές να λειτουργούν ως επιπλέον μοχλός ενίσχυσης των μεγεθών της.
Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η Eurobank επωφελείται από την ισχυρή έκθεσή της τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στις διεθνείς αγορές, ενώ οι κινήσεις εξαγορών ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές κερδοφορίας. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στις κορυφαίες επιλογές του οίκου μαζί με Erste, ING, NatWest και Santander.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα