Χρηματιστήριο: Διατηρείται πάνω από τις 2.700 μονάδες παρά το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό
Χρηματιστήριο: Διατηρείται πάνω από τις 2.700 μονάδες παρά το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό
Προς νέο υψηλό 17 ετών ο ΓΔ - «Καύσιμο» η αναβάθμιση από την DBRS ενόψει και της επίσημης αναβάθμισης του ΧΑ στις αναπτυγμένες αγορές - Κλειστή η Wall Street λόγω της αργίας της Labor Day
Θετικές δυνάμεις ανάσχεσης απέναντι στο επιβαρυμένο διεθνές κλίμα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η απόφαση της Morningstar DBRS να αναβαθμίσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η εξέλιξη αυτή παρέχει σημαντική στήριξη κατά την έναρξη των συναλλαγών, αν και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ορισμένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών (profit taking) μετά το πολυήμερο ράλι που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από το ορόσημο των 2.700 μονάδων, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2009. Άμεσος στόχος για τις επόμενες ημέρες είναι η σταθεροποίηση και εδραίωση της αγοράς πέριξ των 2.700 μονάδων, με διατήρηση του επιλεκτικού αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις τραπεζικές μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (7/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,15% και διαπραγματεύεται στις 2.705,31 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.702,65 (χαμηλό ημέρας) και των 2.712,34 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για νέο ρεκόρ 17 ετών, με τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα να εντοπίζονται στις 2.711,96 (27/10/2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26/10/2009).
Βασικός κινητήριος μοχλός για την επενδυτική ψυχολογία παραμένει η κεκτημένη ταχύτητα που προσφέρει η επικείμενη αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, με την κρίσιμη αναδιάρθρωση των δεικτών (rebalancing) να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (7/9) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,15% και διαπραγματεύεται στις 2.705,31 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.702,65 (χαμηλό ημέρας) και των 2.712,34 μονάδων (υψηλό ημέρας). Πρόκειται για νέο ρεκόρ 17 ετών, με τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα να εντοπίζονται στις 2.711,96 (27/10/2009) και τις 2.781,13 μονάδες (26/10/2009).
Βασικός κινητήριος μοχλός για την επενδυτική ψυχολογία παραμένει η κεκτημένη ταχύτητα που προσφέρει η επικείμενη αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, με την κρίσιμη αναδιάρθρωση των δεικτών (rebalancing) να είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου.
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