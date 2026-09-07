Χρηματιστήριο: Διατηρείται πάνω από τις 2.700 μονάδες παρά το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό

Προς νέο υψηλό 17 ετών ο ΓΔ - «Καύσιμο» η αναβάθμιση από την DBRS ενόψει και της επίσημης αναβάθμισης του ΧΑ στις αναπτυγμένες αγορές - Κλειστή η Wall Street λόγω της αργίας της Labor Day