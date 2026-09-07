HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει τα διυλιστήρια με στόχο τις εξαγωγές και τα Βαλκάνια
HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει τα διυλιστήρια με στόχο τις εξαγωγές και τα Βαλκάνια
Σχέδιο αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο – Για τον Απρίλιο μετατίθεται η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
Νέες επενδύσεις στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Ασπροπύργου μελετά η HELLENiQ ENERGY, επιδιώκοντας να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητά της κατά 10%-15% και να διευρύνει τις εξαγωγές καυσίμων.
Η ισχυρή ζήτηση στα Βαλκάνια και οι ελλείψεις προϊόντων που διαπιστώνει η διοίκηση στην ευρωπαϊκή αγορά επαναφέρουν τη διύλιση στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού, παράλληλα με την επέκταση στην ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη ΔΕΘ, εξετάζονται έργα που θα ενισχύσουν κυρίως την παραγωγή ντίζελ και βενζίνης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης πέντε ετών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και τις υποδομές διακίνησης, ώστε οι πρόσθετες ποσότητες να μπορούν να διοχετευθούν στις αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Για έναν όμιλο που ήδη εξάγει περίπου το 50% της παραγωγής του, η ενίσχυση των εγκαταστάσεων αποτελεί το επόμενο βήμα για μεγαλύτερη παρουσία εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η μείωση της διυλιστικής δυναμικότητας στην Ευρώπη δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές μονάδες, οι οποίες διατήρησαν και αναβάθμισαν την παραγωγική τους βάση μέσα από επενδύσεις σε δύσκολες οικονομικές περιόδους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η ισχυρή ζήτηση στα Βαλκάνια και οι ελλείψεις προϊόντων που διαπιστώνει η διοίκηση στην ευρωπαϊκή αγορά επαναφέρουν τη διύλιση στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού, παράλληλα με την επέκταση στην ηλεκτρική ενέργεια.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη ΔΕΘ, εξετάζονται έργα που θα ενισχύσουν κυρίως την παραγωγή ντίζελ και βενζίνης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης πέντε ετών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και τις υποδομές διακίνησης, ώστε οι πρόσθετες ποσότητες να μπορούν να διοχετευθούν στις αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Για έναν όμιλο που ήδη εξάγει περίπου το 50% της παραγωγής του, η ενίσχυση των εγκαταστάσεων αποτελεί το επόμενο βήμα για μεγαλύτερη παρουσία εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η μείωση της διυλιστικής δυναμικότητας στην Ευρώπη δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές μονάδες, οι οποίες διατήρησαν και αναβάθμισαν την παραγωγική τους βάση μέσα από επενδύσεις σε δύσκολες οικονομικές περιόδους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα