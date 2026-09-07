Δημόσιo real estate: Πάνω από 15 νέες αναπτύξεις – Η ΔΕΘ, η Διώρυγα Κορίνθου και τα 2.500 στρέμματα σε νέους αγρότες
Δημόσιo real estate: Πάνω από 15 νέες αναπτύξεις – Η ΔΕΘ, η Διώρυγα Κορίνθου και τα 2.500 στρέμματα σε νέους αγρότες
Το φιλόδοξο «στοίχημα» του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου - Πάνω από 50 έργα περισσότερο ή λιγότερο εμβληματικά, σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας
Το μεγάλο και ταυτόχρονα …διαχρονικό εδώ και δεκαετίες ζητούμενο της αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων περιλαμβάνει αυτή την στιγμή πάνω από 15 νέες αναπτύξεις για τα επόμενα χρόνια και ένα ευρύτερο «καλάθι» άνω των 50 έργων που βρίσκονται σήμερα σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.
Από την ανάπλαση της ΔΕΘ και τη νέα γενιά σιδηροδρομικών σταθμών μέχρι τη Διώρυγα της Κορίνθου, το Mont Parnes, τη λίμνη Καϊάφα, τις ιαματικές πηγές και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, αλλά και τα πρώτα 2.500 στρέμματα που θα διατεθούν κυρίως σε νέους αγρότες- είναι μερικά από τα ακίνητα και τις υποδομές που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν επί χρόνια αναξιοποίητα και μπαίνουν σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, έστω κι αν το εγχείρημα παραμένει πολύπλοκο με μεγάλο στοίχημα και τα πιο «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα.
Αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να περάσει η διοίκηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου) από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης περιλαμβάνοντας εκτενείς αναφορές στη δημόσια ακίνητη περιουσία και τον σχεδιασμό που επεκτείνεται στις στρατηγικές υποδομές, με τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τους λιμένες Ελευσίνας και Λαυρίου κ.α., ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα έργα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και των Ελληνικών Σιδηροδρομικών Ακινήτων όπως μετονομάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, από το Αχίλλειο και τα Σπήλαια Διρού έως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου.
«Ο αριθμός των νέων αναπτύξεων θα είναι πάνω από 15 τα επόμενα χρόνια», ανέφερε το περασμένο Σάββατο ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δίνοντας το στίγμα της νέας στρατηγικής για τη δημόσια περιουσία. «Για την υποστήριξη του σχεδιασμού έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα η οποία συντονίζει την ωρίμανση και αξιοποίηση σειράς ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων …σκονισμένων ακινήτων που προωθούνται προς αξιοποίηση».
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Από την ανάπλαση της ΔΕΘ και τη νέα γενιά σιδηροδρομικών σταθμών μέχρι τη Διώρυγα της Κορίνθου, το Mont Parnes, τη λίμνη Καϊάφα, τις ιαματικές πηγές και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, αλλά και τα πρώτα 2.500 στρέμματα που θα διατεθούν κυρίως σε νέους αγρότες- είναι μερικά από τα ακίνητα και τις υποδομές που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν επί χρόνια αναξιοποίητα και μπαίνουν σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, έστω κι αν το εγχείρημα παραμένει πολύπλοκο με μεγάλο στοίχημα και τα πιο «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα.
Αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να περάσει η διοίκηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείου) από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης περιλαμβάνοντας εκτενείς αναφορές στη δημόσια ακίνητη περιουσία και τον σχεδιασμό που επεκτείνεται στις στρατηγικές υποδομές, με τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τους λιμένες Ελευσίνας και Λαυρίου κ.α., ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα έργα της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και των Ελληνικών Σιδηροδρομικών Ακινήτων όπως μετονομάζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, από το Αχίλλειο και τα Σπήλαια Διρού έως το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου.
«Ο αριθμός των νέων αναπτύξεων θα είναι πάνω από 15 τα επόμενα χρόνια», ανέφερε το περασμένο Σάββατο ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δίνοντας το στίγμα της νέας στρατηγικής για τη δημόσια περιουσία. «Για την υποστήριξη του σχεδιασμού έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα η οποία συντονίζει την ωρίμανση και αξιοποίηση σειράς ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων …σκονισμένων ακινήτων που προωθούνται προς αξιοποίηση».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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