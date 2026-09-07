Ο οδικός χάρτης για φθηνότερο ρεύμα: Σταδιακή μείωση τιμών κατά 30% την τριετία 2027–2029

Μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ και μπαράζ επιδοτήσεων για ΑΠΕ, μπαταρίες και «Εξοικονομώ» - Επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ σε δίκτυα και αποθήκευση