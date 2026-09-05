Ερχεται νέο «Ταμείο Ανάκαμψης» για το ΥΠΕΝ ανάλογο ή μεγαλύτερο των 5,9 δισ. ευρώ

Ένα νέο χρηματοδοτικό πακέτο, ανάλογο ή και μεγαλύτερο από τα 5,9 δισ. ευρώ που διαχειρίστηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αποκτά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.



Η νέα δεξαμενή πόρων διαμορφώνεται μέσα από τρία διαφορετικά εργαλεία: το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων και την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Δεν πρόκειται για ένα ενιαίο ταμείο με τη μορφή και τους κανόνες του «Ελλάδα 2.0», αλλά για ένα νέο πλέγμα ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων που θα υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε κατοικίες, επιχειρήσεις, ηλεκτρικά δίκτυα, διασυνδέσεις και αποθήκευση ενέργειας.



Το μέγεθος του νέου χρηματοδοτικού κύκλου προσδιόρισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, οι τρεις νέες πηγές χρηματοδότησης εξασφαλίζουν στο ΥΠΕΝ για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια ένα συνολικό ποσό αντίστοιχο ή μεγαλύτερο από τα 5,9 δισ. ευρώ που συνδέθηκαν με τις δράσεις του υπουργείου στο Ταμείο Ανάκαμψης.



Ο ακριβής προϋπολογισμός που θα περάσει στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η συνολική περίμετρος των τριών εργαλείων είναι πάντως αισθητά μεγαλύτερη: το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο περιλαμβάνει παρεμβάσεις 5,3 δισ. ευρώ, το Ταμείο Απανθρακοποίησης έργα 2,3 δισ. ευρώ και η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2028.



Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να αθροιστούν και να αποδοθούν στο σύνολό τους στο ΥΠΕΝ. Μέρος των παρεμβάσεων, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της κοινωνικής στέγασης και της εισοδηματικής στήριξης, εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων υπουργείων. Η εκτίμηση του κ. Παπασταύρου, ωστόσο, είναι ότι το μερίδιο που θα συνδεθεί με ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα του ΥΠΕΝ θα φθάσει ή θα υπερβεί το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο των 5,9 δισ. ευρώ.

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