Μπέσεντ: Το πετρέλαιο μπορεί να υποχωρήσει στα $40 μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Μια τέτοια εξέλιξη θα συμπαρασύρει χαμηλότερα και τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών