Μπέσεντ: Το πετρέλαιο μπορεί να υποχωρήσει στα $40 μετά τον πόλεμο με το Ιράν
Μπέσεντ: Το πετρέλαιο μπορεί να υποχωρήσει στα $40 μετά τον πόλεμο με το Ιράν
Μια τέτοια εξέλιξη θα συμπαρασύρει χαμηλότερα και τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και στα 40 δολάρια το βαρέλι μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, συμπαρασύροντας χαμηλότερα και τις αποδόσεις των ομολόγων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.
«Θα ξεπεράσουμε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν και περιμένω ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στον Στιβ Μπάνον, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή. «Μετά από αυτό, θα έχουμε υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου. Θα μπορούσαμε να δούμε το αργό στα 50 ή ακόμη και στα 40 δολάρια, απλώς και μόνο επειδή θα υπάρξει τόσο μεγάλη αύξηση της προσφοράς», πρόσθεσε.
Ο Μπέσεντ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου, ο οποίος προς το παρόν δεν εμφανίζει ενδείξεις ότι οδεύει σύντομα προς αποκλιμάκωση. Μάλιστα, Ρεπουμπλικανός βουλευτής που συμμετέχει στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα τη στρατιωτική κατάσταση «στάσιμη».
Την Παρασκευή, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματευόταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) βρισκόταν περίπου στα 91 δολάρια, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές της εβδομάδας.
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«Θα ξεπεράσουμε αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν και περιμένω ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στον Στιβ Μπάνον, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή. «Μετά από αυτό, θα έχουμε υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου. Θα μπορούσαμε να δούμε το αργό στα 50 ή ακόμη και στα 40 δολάρια, απλώς και μόνο επειδή θα υπάρξει τόσο μεγάλη αύξηση της προσφοράς», πρόσθεσε.
Ο Μπέσεντ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου, ο οποίος προς το παρόν δεν εμφανίζει ενδείξεις ότι οδεύει σύντομα προς αποκλιμάκωση. Μάλιστα, Ρεπουμπλικανός βουλευτής που συμμετέχει στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα τη στρατιωτική κατάσταση «στάσιμη».
Την Παρασκευή, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματευόταν πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) βρισκόταν περίπου στα 91 δολάρια, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις αρχές της εβδομάδας.
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