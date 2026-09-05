Πιερρακάκης: Νέα πλατφόρμα «Συνέπεια» έως τέλος του έτους για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου σε ιδιώτες

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα «Συνέπεια». Η πλατφόρμα θα παρέχει ενημέρωση για τα τιμολόγια του Δημοσίου που έχουν εξοφληθεί ή παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς και για τους φορείς που οφείλουν και τα σχετικά ποσά.«Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι επιτυχείς ρυθμίσεις εκτιμάται πως θα φτάσουν τις 23.838, σημειώνοντας αύξηση 155%. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως η μείωση του ορίου υπαγωγής στον μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η προστασία της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, η ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη έως το 2023 και η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ.Στο δημόσιο χρέος, ανέφερε ότι μετά την πανδημία είχε φτάσει κοντά στο 210% και ότι η πρόβλεψη για το 2026 είναι 136,8%. Για το 2029, η εκτίμηση είναι ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 120%, εφόσον συνεχιστεί η ίδια πορεία.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το χρέος του πρώτου Μνημονίου, ύψους 52,9 δισ. ευρώ, θα αποπληρωθεί έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα. Από το ποσό αυτό έχουν ήδη αποπληρωθεί 33,5 δισ. ευρώ, ενώ 12,8 δισ. ευρώ προβλέπεται να αποπληρωθούν εντός του έτους.Ο υπουργός συνέδεσε την πρόωρη αποπληρωμή με την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης που θα προέκυπτε από το 2032, καθώς τότε θα μεταφέρονταν στην εικοσαετία επιπλέον ποσά ύψους 25 έως 30 δισ. ευρώ, με ετήσιο κόστος περίπου 1,5 δισ. ευρώ.Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η πρόοδος της οικονομίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα, το οποίο θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα αφορά την πορεία της χώρας έως το 2030. «Οι αριθμοί που βλέπετε να πέφτουν πίσω μου είναι το μέσο. Ο προορισμός είναι οι άνθρωποι που μόλις είδαμε μπροστά μας», ανέφερε.Τη σύνδεση αυτή ανέδειξαν και οι αφηγήσεις πέντε πολιτών που προβλήθηκαν σε βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες αποτυπώθηκε στην πράξη πώς συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις μπορούν να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας.