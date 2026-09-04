Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα
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Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα

Βγήκε σήμερα στο σφυρί με μειωμένη τιμή εκκίνησης- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και σε τι ποσό κατακυρώθηκε

Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα
Σε νέο ιδιοκτήτη περνάει, όπως όλα δείχνουν, ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, καθώς στον σημερινό πλειστηριασμό το ακίνητο κατακυρώθηκε με 1 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης.

Συγκεκριμένα, η τιμή πρώτης προσφοράς, που ήταν μειωμένη λόγω προηγούμενων άγονων προσπαθειών, είχε οριστεί στα 3.486.600 ευρώ και ο Πύργος κατακυρώθηκε στα 3.486.601 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο που αναπτύσσεται μέσα σε πανέμορφο κτήμα 15 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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