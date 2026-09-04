Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα
Πλειστηριασμοί: Άλλαξε χέρια ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα
Βγήκε σήμερα στο σφυρί με μειωμένη τιμή εκκίνησης- Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και σε τι ποσό κατακυρώθηκε
Σε νέο ιδιοκτήτη περνάει, όπως όλα δείχνουν, ο «Πύργος Σαλιαρέλη» στην Αίγινα, καθώς στον σημερινό πλειστηριασμό το ακίνητο κατακυρώθηκε με 1 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης.
Συγκεκριμένα, η τιμή πρώτης προσφοράς, που ήταν μειωμένη λόγω προηγούμενων άγονων προσπαθειών, είχε οριστεί στα 3.486.600 ευρώ και ο Πύργος κατακυρώθηκε στα 3.486.601 ευρώ.
Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο που αναπτύσσεται μέσα σε πανέμορφο κτήμα 15 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Συγκεκριμένα, η τιμή πρώτης προσφοράς, που ήταν μειωμένη λόγω προηγούμενων άγονων προσπαθειών, είχε οριστεί στα 3.486.600 ευρώ και ο Πύργος κατακυρώθηκε στα 3.486.601 ευρώ.
Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο που αναπτύσσεται μέσα σε πανέμορφο κτήμα 15 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα