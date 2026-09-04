IDEAL: Επενδυτικό γκάζι σε Μπάρμπα Στάθης, Attica και Byte – Το εργοστάσιο των 35 εκατ. και τα νέα καταστήματα
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IDEAL: Επενδυτικό γκάζι σε Μπάρμπα Στάθης, Attica και Byte – Το εργοστάσιο των 35 εκατ. και τα νέα καταστήματα

CapEx περίπου 50 εκατ. ευρώ φέτος μόνο από τη Μπάρμπα Στάθης - Διπλασιάζεται η παραγωγική δυναμικότητα στα κατεψυγμένα με τη μεγάλη επένδυση στη Λάρισα - Τα σχέδια της Attica για Ελληνικό, Attica Beauty και ηλεκτρονικό εμπόριο και η στροφή της Byte σε AI, κυβερνοασφάλεια και εξωτερικό

IDEAL: Επενδυτικό γκάζι σε Μπάρμπα Στάθης, Attica και Byte – Το εργοστάσιο των 35 εκατ. και τα νέα καταστήματα
Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, που εκτείνεται από τη δημιουργία νέου εργοστασίου και κέντρων διανομής μέχρι το άνοιγμα νέων καταστημάτων και τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, βρίσκεται σε εξέλιξη στις βασικές συμμετοχές της IDEAL Holdings.

Μπάρμπα Στάθης, Attica Πολυκαταστήματα και όμιλος Byte επιταχύνουν τις επενδύσεις τους, με τη μεγαλύτερη κίνηση να προέρχεται από τη βιομηχανία τροφίμων, όπου μόνο για φέτος προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 50 εκατ. ευρώ.

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