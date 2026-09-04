Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών είναι χρυσός
Η ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών είναι χρυσός
Τι είναι το urban mining και πώς μπορεί να αξίζει μέχρι και 91 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο;
Το 2022 η ηλεκτρονικά προηγμένη υφήλιος παρήγαγε περίπου 62 εκατ. τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 7,8 κιλά ανά κάτοικο. Μόνο το 22,3% απ’ όλο αυτόν τον τεράστιο όγκο καταγράφηκε ως επίσημα συλλεγμένο και ανακυκλωμένο. Μόνο η μία συσκευή στις πέντε ανακυκλώθηκε.
Πόσο αξίζουν αυτές οι συσκευές
Η οικονομική τους αποτίμησε είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Τα μέταλλα που περιείχαν τα ηλεκτρονικά απόβλητα του 2022 υπολογίζεται ότι είχαν συνολική αξία περίπου 91 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 19 δισ. δολάρια αντιστοιχούσαν στον χαλκό, 16 δισ. στον σίδηρο και 15 δισ. στον χρυσό. Από αυτά, η παγκόσμια οικονομία κατάφερε να ανακτήσει και να επαναφέρει στην κυκλική οικονομία υλικά αξίας μόλις 28 δισ. δολαρίων. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόσο μεγάλο είναι ακόμη το ανεκμετάλλευτο «ορυχείο» των παλιών ηλεκτρονικών συσκευών. Ένα smartphone π.χ. είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της παράδοξης οικονομίας. Μπορεί να ζυγίζει λιγότερο από 200 γραμμάρια, ωστόσο περιέχει δεκάδες διαφορετικά υλικά, από πλαστικά και γυαλί μέχρι χαλκό, χρυσό, ασήμι, παλλάδιο, κοβάλτιο και σπάνιες γαίες. Υλικά ακριβά, κάποια πανάκριβα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πόσο αξίζουν αυτές οι συσκευές
Η οικονομική τους αποτίμησε είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Τα μέταλλα που περιείχαν τα ηλεκτρονικά απόβλητα του 2022 υπολογίζεται ότι είχαν συνολική αξία περίπου 91 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 19 δισ. δολάρια αντιστοιχούσαν στον χαλκό, 16 δισ. στον σίδηρο και 15 δισ. στον χρυσό. Από αυτά, η παγκόσμια οικονομία κατάφερε να ανακτήσει και να επαναφέρει στην κυκλική οικονομία υλικά αξίας μόλις 28 δισ. δολαρίων. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόσο μεγάλο είναι ακόμη το ανεκμετάλλευτο «ορυχείο» των παλιών ηλεκτρονικών συσκευών. Ένα smartphone π.χ. είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της παράδοξης οικονομίας. Μπορεί να ζυγίζει λιγότερο από 200 γραμμάρια, ωστόσο περιέχει δεκάδες διαφορετικά υλικά, από πλαστικά και γυαλί μέχρι χαλκό, χρυσό, ασήμι, παλλάδιο, κοβάλτιο και σπάνιες γαίες. Υλικά ακριβά, κάποια πανάκριβα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα