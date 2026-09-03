Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος: Άμυνα στο πρώτο εξάμηνο και με το βλέμμα στην αντεπίθεση

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 94,9 εκατ. ευρώ, από 117,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας υποχώρηση περίπου 19,5%. Το EBITDA μειώθηκε στα 7,03 εκατ. ευρώ, έναντι 9,30 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 2,20 εκατ. ευρώ, από 3,88 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα την πίεση που δέχθηκε ο Όμιλος. Δεν πρόκειται, όμως, για μια απλή κάμψη της ζήτησης. Η Πέτρος Πετρόπουλος δραστηριοποιείται σε τομείς που επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις συναλλαγματικές μεταβολές και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Από τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία έως τα αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα, τους κινητήρες, τα λιπαντικά και τα προϊόντα ενέργειας, μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της βρίσκεται στον πυρήνα των αλλαγών που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά.

Καθοριστικός παράγοντας για την πτώση των πωλήσεων ήταν ο αγροτικός τομέας. Τα νέα προγράμματα επιδότησης για την αγορά εξοπλισμού δεν είχαν ακόμη ενεργοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, περιορίζοντας ουσιαστικά την επενδυτική δυνατότητα των αγροτών. Πρόκειται για έναν κλάδο που τα προηγούμενα χρόνια είχε συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου και του οποίου η προσωρινή αδράνεια αποτυπώθηκε άμεσα στα αποτελέσματα.

Η άμυνα που κράτησε όρθια την κερδοφορία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση επέλεξε να κινηθεί αμυντικά και με έμφαση στον έλεγχο του κόστους. Παρά την πτώση του κύκλου εργασιών, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 22,4%, από 21% έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για αύξηση 1,4 ποσοστιαίας μονάδας, η οποία δείχνει καλύτερη διαχείριση του προϊοντικού μείγματος και μεγαλύτερη πειθαρχία στην τιμολογιακή πολιτική.

Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων μειώθηκαν κατά 8%, στα 17 εκατ. ευρώ, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,41 εκατ. ευρώ, από 7,96 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 3,19 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αποκλιμάκωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού στα 30,9 εκατ. ευρώ, από 32,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 65,3 εκατ. ευρώ και ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 44,4%, προσφέροντας ένα σχετικά σταθερό χρηματοοικονομικό υπόβαθρο ενόψει του δεύτερου εξαμήνου.

Απο εκεί και πέρα, τα αποθέματα αυξήθηκαν στα 70,2 εκατ. ευρώ, από 60,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις είναι στα 52,4 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο στοίχημα για το β' εξάμηνο είναι η ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα θα μετατραπούν σε πωλήσεις και τα προγράμματα αγροτικού εξοπλισμού σε πραγματικές παραγγελίες.

Το πρώτο εξάμηνο, επομένως, μπορεί, όμως, να περιγραφεί ως περίοδος οργανωμένης άμυνας. Η διοίκηση περιόρισε τις δαπάνες, προστάτευσε το περιθώριο κέρδους και συγκράτησε τον καθαρό δανεισμό, διατηρώντας διαθέσιμη ισχύ για την επόμενη φάση.

Εφόσον οι καθυστερήσεις στον αγροτικό τομέα αρχίσουν να αίρονται και οι επιδοτήσεις μετατραπούν σε πραγματική ζήτηση για εξοπλισμό, το δεύτερο εξάμηνο μπορεί να αποκτήσει διαφορετική δυναμική. Με απλά λόγια, η Πέτρος Πετρόπουλος πέρασε τους πρώτους έξι μήνες του 2026 κρατώντας άμυνα. Τώρα καλείται να αποδείξει ότι η προσεκτική αυτή διαχείριση μπορεί να στηρίξει και την ανάλογη εμπορική αντεπίθεση.