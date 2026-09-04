Δίδακτρα των καλών πανεπιστημίων στις ΗΠΑ: Για τετραετή φοίτηση ξεπερνούν τα 340.000 ευρώ
Δίδακτρα των καλών πανεπιστημίων στις ΗΠΑ: Για τετραετή φοίτηση ξεπερνούν τα 340.000 ευρώ
Στα 86.000 ευρώ η ετήσια δαπάνη για φοίτηση σε μερικά από τα πιο δημοφιλή αμερικανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Το κόστος ενός ανακαινισμένου διαμερίσματος 85-100 τ.μ. στα βόρεια προάστια βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο πλέον με τα δίδακτρα για τετραετή φοίτηση σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια. Περισσότερα από 340.000 ευρώ υπολογίζεται ότι καλούνται να δαπανήσουν οι οικογένειες φοιτητών, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταπτυχιακές σπουδές και τα απρόβλεπτα έξοδα που πολλαπλασιάζονται κάθε χρόνο.
Κάποτε, όταν κάποιος εξέφραζε την επιθυμία τα παιδιά του να σπουδάσουν στις ΗΠΑ γνώριζε ότι θα βρεθεί μπροστά σε ένα σημαντικό έξοδο. Πλέον, οι σπουδές αλλάζουν πίστα. Οι δαπάνες είναι υπέρογκες. Στην περίπτωση τουλάχιστον 12 αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως αναφέρει η Washington Post, τα ετήσια δίδακτρα ξεπερνούν τα 86.000 ευρώ (100.000 δολάρια). Πολλές οικογένειες, παρόλα αυτά, είναι διατεθειμένες να επενδύσουν, προβλέποντας ότι το μέλλον των παιδιών τους θα είναι λαμπρό αν αποφοιτήσει από ένα από τα πανεπιστήμια της ελίτ. Οι γνώσεις που θα αποκομίσει, οι εμπειρίες, ο κύκλος που θα αναπτύξει, οι ευκαιρίες και οι επαφές αποτελούν σημεία-κλειδιά για το επαγγελματικό αύριο του παιδιού. Ομως, η εκπαίδευση αυτού του επιπέδου έχει αποκτήσει χαρακτήρα προϊόντος πολυτελείας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κάποτε, όταν κάποιος εξέφραζε την επιθυμία τα παιδιά του να σπουδάσουν στις ΗΠΑ γνώριζε ότι θα βρεθεί μπροστά σε ένα σημαντικό έξοδο. Πλέον, οι σπουδές αλλάζουν πίστα. Οι δαπάνες είναι υπέρογκες. Στην περίπτωση τουλάχιστον 12 αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως αναφέρει η Washington Post, τα ετήσια δίδακτρα ξεπερνούν τα 86.000 ευρώ (100.000 δολάρια). Πολλές οικογένειες, παρόλα αυτά, είναι διατεθειμένες να επενδύσουν, προβλέποντας ότι το μέλλον των παιδιών τους θα είναι λαμπρό αν αποφοιτήσει από ένα από τα πανεπιστήμια της ελίτ. Οι γνώσεις που θα αποκομίσει, οι εμπειρίες, ο κύκλος που θα αναπτύξει, οι ευκαιρίες και οι επαφές αποτελούν σημεία-κλειδιά για το επαγγελματικό αύριο του παιδιού. Ομως, η εκπαίδευση αυτού του επιπέδου έχει αποκτήσει χαρακτήρα προϊόντος πολυτελείας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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