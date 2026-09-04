Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» σήμερα Παρασκευή 4/9 για Πύργο Σαλιαρέλη και έπαυλη στο Πανόραμα
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Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» σήμερα Παρασκευή 4/9 για Πύργο Σαλιαρέλη και έπαυλη στο Πανόραμα

Δύο ξεχωριστά ακίνητα έχουν προγραμματιστεί να βγουν στο σφυρί με μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς

Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» σήμερα Παρασκευή 4/9 για Πύργο Σαλιαρέλη και έπαυλη στο Πανόραμα
Δύο ξεχωριστά ακίνητα έχουν προγραμματιστεί να βγουν σήμερα στο σφυρί και μάλιστα με μειωμένες τιμές πρώτης προσφοράς, καθώς έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες.

Το ένα και ιδιαίτερα γνωστό είναι ο Πύργος Σαλιαρέλη στην Αίγινα. Ένα ιστορικό ακίνητο που αναπτύσσεται μέσα σε πανέμορφο κτήμα 15 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα.

Αποκτήθηκε πριν πολλά χρόνια από τον επιχειρηματία και πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού Αργύρη Σαλιαρέλη και φέρεται να χρησιμοποιείται για κοινωνικές εκδηλώσεις, φιλοξενώντας στους κήπους του γαμήλιες δεξιώσεις κ.α.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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