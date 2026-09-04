Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη
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Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου και βάζει τέλος στις επισκέψεις στα Κτηματολογικά Γραφεία – Πότε απαιτείται μηχανικός και τι ισχύει για τις αντιρρήσεις των γειτόνων

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη
Σε νέα ψηφιακή τροχιά εισέρχεται από τις 18 Σεπτεμβρίου η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων, μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες εκκρεμότητες του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο κτηματολογικός χάρτης δεν αποτυπώνει σωστά τη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το εμβαδόν μιας ιδιοκτησίας. Αστοχίες που μπορούν να μπλοκάρουν μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή ή δωρεά, αλλά και την έκδοση οικοδομικής άδειας, ιδίως όταν η διόρθωση επηρεάζει όμορα ακίνητα και προκαλεί διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών.

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