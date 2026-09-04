Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Η νέα διαδικασία ενεργοποιείται στις 18 Σεπτεμβρίου και βάζει τέλος στις επισκέψεις στα Κτηματολογικά Γραφεία – Πότε απαιτείται μηχανικός και τι ισχύει για τις αντιρρήσεις των γειτόνων