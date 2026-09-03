H εταιρία που μοιράζει μπόνους 100 εκατ. στους υπαλλήλους της

Επιβραβεύει εργαζομένους που αναπτύσσουν συγκεκριμένες δεξιότητες, με την Ernst & Young να δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα τη στιγμή που η ΑΙ έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς