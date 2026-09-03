H εταιρία που μοιράζει μπόνους 100 εκατ. στους υπαλλήλους της
H εταιρία που μοιράζει μπόνους 100 εκατ. στους υπαλλήλους της
Επιβραβεύει εργαζομένους που αναπτύσσουν συγκεκριμένες δεξιότητες, με την Ernst & Young να δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα τη στιγμή που η ΑΙ έχει εισχωρήσει σε όλους τους τομείς
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) να αποκτά ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα, με περίπου το 72% των επιχειρήσεων να την έχει υιοθετήσει σε τουλάχιστον μια λειτουργία, σύμφωνα με το Forbes, αλλά μια εταιρία ξεχωρίζει καθώς στρέφεται στον ανθρώπινο παράγοντα.
Στο επίκεντρο ο ανθρώπινος παράγοντας
Η Ernst & Young (EY), μια από τους Big Four στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, ανακοίνωσε επένδυση ύψους 100 εκατ. δολαρίων για την παροχή μπόνους σε εργαζομένους που αναπτύσσουν ανθρώπινες δεξιότητες. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρία, γίνεται λόγος για «τολμηρή αλλαγή» και επισημαίνεται πως θα βραβευθούν οι εργαζόμενοι που θα αναδείξουν τον ανθρώπινο παράγοντα και θα προωθήσουν την κουλτούρα της ΕΥ και την καινοτομία. Ανάμεσα στις δεξιότητες ξεχωρίζουν η επιχειρηματική οξυδέρκεια, η ορθή κρίση, η προσαρμοστικότητα, αλλά και ο πειραματισμός με την προηγμένη τεχνολογία με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στο επίκεντρο ο ανθρώπινος παράγοντας
Η Ernst & Young (EY), μια από τους Big Four στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, ανακοίνωσε επένδυση ύψους 100 εκατ. δολαρίων για την παροχή μπόνους σε εργαζομένους που αναπτύσσουν ανθρώπινες δεξιότητες. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρία, γίνεται λόγος για «τολμηρή αλλαγή» και επισημαίνεται πως θα βραβευθούν οι εργαζόμενοι που θα αναδείξουν τον ανθρώπινο παράγοντα και θα προωθήσουν την κουλτούρα της ΕΥ και την καινοτομία. Ανάμεσα στις δεξιότητες ξεχωρίζουν η επιχειρηματική οξυδέρκεια, η ορθή κρίση, η προσαρμοστικότητα, αλλά και ο πειραματισμός με την προηγμένη τεχνολογία με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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