Η γενιά της δεύτερης δουλειάς – Γιατί ένας μισθός δεν φτάνει

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν την Ελλάδα σταθερά στην κορυφή των χαμηλόμισθων της Ευρώπης κι οι διεθνείς έρευνες μια γενιά που απαντά στην ανασφάλεια με δεύτερες και τρίτες απασχολήσεις