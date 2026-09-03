To πλάνο του ιδρύματος Τοσίτσα για το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου – Στόχος ο 12μηνος προορισμός
To πλάνο του ιδρύματος Τοσίτσα για το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου – Στόχος ο 12μηνος προορισμός
Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί από το 1969 και είναι εγκατεστημένο στη θέση «Καρακόλι» Μετσόβου - Το κέντρο παραμένει υπό την εκμετάλλευση του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, το οποίο διαχειρίζεται και άλλες υποδομές του Μετσόβου (Αρχοντικό Τοσίτσα, βιβλιοθήκη κ.α.)
Στον εκσυγχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου στο Μέτσοβο με επιπλέον δραστηριότητες και στόχο τη δημιουργία ενός ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού προορισμού με επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επιδιώκει το ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα.
Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων στη μελέτη σκοπιμότητας που συνοδεύει το φάκελο του έργου για τη «Λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου Μετσόβου, που θα αναπτύσσεται σε έκταση 216.182 τ.μ., στη θέση «Καρακόλι», της Κοινότητας Μετσόβου στην Περιφέρεια Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου το ίδρυμα, το οποίο κλείνει αισίως 80 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, από το 1947.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων στη μελέτη σκοπιμότητας που συνοδεύει το φάκελο του έργου για τη «Λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου Μετσόβου, που θα αναπτύσσεται σε έκταση 216.182 τ.μ., στη θέση «Καρακόλι», της Κοινότητας Μετσόβου στην Περιφέρεια Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου το ίδρυμα, το οποίο κλείνει αισίως 80 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, από το 1947.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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