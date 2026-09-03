To πλάνο του ιδρύματος Τοσίτσα για το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου – Στόχος ο 12μηνος προορισμός

Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί από το 1969 και είναι εγκατεστημένο στη θέση «Καρακόλι» Μετσόβου - Το κέντρο παραμένει υπό την εκμετάλλευση του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, το οποίο διαχειρίζεται και άλλες υποδομές του Μετσόβου (Αρχοντικό Τοσίτσα, βιβλιοθήκη κ.α.)