To πλάνο του ιδρύματος Τοσίτσα για το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου – Στόχος ο 12μηνος προορισμός
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To πλάνο του ιδρύματος Τοσίτσα για το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου – Στόχος ο 12μηνος προορισμός

Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί από το 1969 και είναι εγκατεστημένο στη θέση «Καρακόλι» Μετσόβου - Το κέντρο παραμένει υπό την εκμετάλλευση του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, το οποίο διαχειρίζεται και άλλες υποδομές του Μετσόβου (Αρχοντικό Τοσίτσα, βιβλιοθήκη κ.α.)

To πλάνο του ιδρύματος Τοσίτσα για το χιονοδρομικό κέντρο Μετσόβου – Στόχος ο 12μηνος προορισμός
Στον εκσυγχρονισμό του χιονοδρομικού κέντρου στο Μέτσοβο με επιπλέον δραστηριότητες και στόχο τη δημιουργία ενός ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού προορισμού με επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους επιδιώκει το ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων στη μελέτη σκοπιμότητας που συνοδεύει το φάκελο του έργου για τη «Λειτουργία, αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου χιονοδρομικού κέντρου Μετσόβου, που θα αναπτύσσεται σε έκταση 216.182 τ.μ., στη θέση «Καρακόλι», της Κοινότητας Μετσόβου στην Περιφέρεια Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου το ίδρυμα, το οποίο κλείνει αισίως 80 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, από το 1947.

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