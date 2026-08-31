Κόκκινα δάνεια: Έξι ανοιχτά μέτωπα για δανειολήπτες και servicers
Κόκκινα δάνεια: Έξι ανοιχτά μέτωπα για δανειολήπτες και servicers
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Έξι κρίσιμα ζητήματα διαμορφώνουν τη βάση συζήτησης στην αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος των κόκκινων δανείων, ώστε να χαραχθούν οι κόκκινες γραμμές που θα επιτρέψουν ένα περιβάλλον μεγαλύτερης ανακούφισης για τους δανειολήπτες.
Αυτή η ατζέντα αποτελεί αντικείμενο μελέτης από κυβερνητικής πλευράς για τον σχεδιασμό μέτρων περαιτέρω βελτίωσης και προστασίας των δανειοληπτών.
Οι επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις από την πλευρά των δανειοληπτών οδηγούν συχνά στο καθεστώς οι τελευταίοι να πληρώνουν επί σειρά ετών, συχνά μεγάλες δόσεις για τα δάνειά τους, και η οφειλή να μην μειώνεται ή ακόμη και να αυξάνεται ενίοτε. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεγάλες αυτές δόσεις περιλαμβάνουν μόνον τόκους και όχι και κεφάλαιο, όπως μια κανονική τοκοχρεωλυτική δόση.
Μια κανονική αποπληρωμή δανείου περιλαμβάνει τοκοχρεωλυτικές δόσεις, όπου στην αρχή του δανείου στη δόση περιλαμβάνεται μεγαλύτερο τμήμα τόκου και μικρότερο κεφαλαίου και, προοδευτικά, αυτό αντιστρέφεται έως ότου εν τέλει αποπληρωθεί το δάνειο στο σύνολό του. Όταν ρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου οι δόσεις να είναι μικρότερες, αυτές περιλαμβάνουν μόνον τόκους, με τη δημιουργία του παραδόξου να αποπληρώνονται μόνον τόκοι και όχι κεφάλαιο, το οποίο συχνά ανατοκίζεται κιόλας.
Αυτό συμβαίνει στα δάνεια step up και στις ρυθμίσεις ελβετικού, αλλά όχι μόνον.
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Αυτή η ατζέντα αποτελεί αντικείμενο μελέτης από κυβερνητικής πλευράς για τον σχεδιασμό μέτρων περαιτέρω βελτίωσης και προστασίας των δανειοληπτών.
Οι επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις από την πλευρά των δανειοληπτών οδηγούν συχνά στο καθεστώς οι τελευταίοι να πληρώνουν επί σειρά ετών, συχνά μεγάλες δόσεις για τα δάνειά τους, και η οφειλή να μην μειώνεται ή ακόμη και να αυξάνεται ενίοτε. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεγάλες αυτές δόσεις περιλαμβάνουν μόνον τόκους και όχι και κεφάλαιο, όπως μια κανονική τοκοχρεωλυτική δόση.
Μια κανονική αποπληρωμή δανείου περιλαμβάνει τοκοχρεωλυτικές δόσεις, όπου στην αρχή του δανείου στη δόση περιλαμβάνεται μεγαλύτερο τμήμα τόκου και μικρότερο κεφαλαίου και, προοδευτικά, αυτό αντιστρέφεται έως ότου εν τέλει αποπληρωθεί το δάνειο στο σύνολό του. Όταν ρυθμίσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου οι δόσεις να είναι μικρότερες, αυτές περιλαμβάνουν μόνον τόκους, με τη δημιουργία του παραδόξου να αποπληρώνονται μόνον τόκοι και όχι κεφάλαιο, το οποίο συχνά ανατοκίζεται κιόλας.
Αυτό συμβαίνει στα δάνεια step up και στις ρυθμίσεις ελβετικού, αλλά όχι μόνον.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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