Fitch Ratings: Διατηρεί στο A+ την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας
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Fitch Ratings: Διατηρεί στο A+ την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας

Σταθερές οι προοπτικές παρά το υψηλό χρέος, τις δημοσιονομικές πιέσεις και το ασθενές αναπτυξιακό δυναμικό

Fitch Ratings: Διατηρεί στο A+ την πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας
Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διατηρεί την αξιολόγηση του αξιόχρεου του δημοσίου της Γαλλίας στη βαθμίδα A+ με σταθερή προοπτική, που σημαίνει ότι δεν προβλέπει μεταβολή μεσομακροπρόθεσμα, παρά τις εκτιμήσεις για το υψηλότερο έλλειμμα.

Ο οίκος δικαιολόγησε σε ανακοίνωσή του την απόφαση επικαλούμενος το ότι η Γαλλία έχει «μεγάλη» και «διαφοροποιημένη» οικονομία και «ρωμαλέο τραπεζικό τομέα», καθώς και «διαφοροποιημένη βάση επενδυτών», αν και αντιμετωπίζει «υψηλό και αυξανόμενο» επίπεδο χρέους, «πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που καθιστά δύσκολη τη δημοσιονομική εξυγίανση» και «αδύναμο αναπτυξιακό δυναμικό».
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