Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG
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Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG

Σε τροχιά εξασφάλισης επαρκών αποθεμάτων για τον χειμώνα παραμένει η Ευρώπη, παρά τη βραδύτερη πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, την άνοδο των τιμών και τις αναταράξεις στις προμήθειες LNG λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG
Κατερίνα Αλεξίου
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Με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργούνται φόβοι για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα, προχωρά η αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πλέον κοντά στο 62% της συνολικής χωρητικότητας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, με τον πήχη για την επόμενη περίοδο να έχει τοποθετηθεί στο 80%.

Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τα αποθέματά της μέσα σε ένα σαφώς δυσκολότερο ενεργειακό περιβάλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οι εισαγωγές LNG δέχονται πιέσεις και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις διεθνείς ροές ενέργειας.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας Εύα Χρντσίροβα αναγνώρισε ότι η φετινή διαδικασία πλήρωσης κινείται «λίγο πιο αργά» σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται ομαλά.

Με τα αποθέματα πολύ κοντά στο 62%, ο ευρωπαϊκός στόχος διαμορφώνεται στο 80% της διαθέσιμης χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη επιδίωξη δεν προϋποθέτει την πλήρη κάλυψη των αποθηκευτικών δυνατοτήτων, καθώς ο σχεδιασμός δεν προβλέπει πλήρωση των εγκαταστάσεων στο 100%.

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Κατερίνα Αλεξίου
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