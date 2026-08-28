Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG

Σε τροχιά εξασφάλισης επαρκών αποθεμάτων για τον χειμώνα παραμένει η Ευρώπη, παρά τη βραδύτερη πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, την άνοδο των τιμών και τις αναταράξεις στις προμήθειες LNG λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ