Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG
Φυσικό αέριο: Αγώνας για τα αποθέματα στην ΕΕ – Ανοδος στις τιμές και «μάχη» για φορτία LNG
Σε τροχιά εξασφάλισης επαρκών αποθεμάτων για τον χειμώνα παραμένει η Ευρώπη, παρά τη βραδύτερη πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου, την άνοδο των τιμών και τις αναταράξεις στις προμήθειες LNG λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ
Με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργούνται φόβοι για την ενεργειακή επάρκεια του χειμώνα, προχωρά η αναπλήρωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πλέον κοντά στο 62% της συνολικής χωρητικότητας των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, με τον πήχη για την επόμενη περίοδο να έχει τοποθετηθεί στο 80%.
Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τα αποθέματά της μέσα σε ένα σαφώς δυσκολότερο ενεργειακό περιβάλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οι εισαγωγές LNG δέχονται πιέσεις και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις διεθνείς ροές ενέργειας.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας Εύα Χρντσίροβα αναγνώρισε ότι η φετινή διαδικασία πλήρωσης κινείται «λίγο πιο αργά» σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται ομαλά.
Με τα αποθέματα πολύ κοντά στο 62%, ο ευρωπαϊκός στόχος διαμορφώνεται στο 80% της διαθέσιμης χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη επιδίωξη δεν προϋποθέτει την πλήρη κάλυψη των αποθηκευτικών δυνατοτήτων, καθώς ο σχεδιασμός δεν προβλέπει πλήρωση των εγκαταστάσεων στο 100%.
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Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τα αποθέματά της μέσα σε ένα σαφώς δυσκολότερο ενεργειακό περιβάλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, οι εισαγωγές LNG δέχονται πιέσεις και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα για τις διεθνείς ροές ενέργειας.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας Εύα Χρντσίροβα αναγνώρισε ότι η φετινή διαδικασία πλήρωσης κινείται «λίγο πιο αργά» σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εξελίσσεται ομαλά.
Με τα αποθέματα πολύ κοντά στο 62%, ο ευρωπαϊκός στόχος διαμορφώνεται στο 80% της διαθέσιμης χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη επιδίωξη δεν προϋποθέτει την πλήρη κάλυψη των αποθηκευτικών δυνατοτήτων, καθώς ο σχεδιασμός δεν προβλέπει πλήρωση των εγκαταστάσεων στο 100%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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