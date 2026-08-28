Ρήτρα διαφυγής: Οι παρεμβάσεις 1,5 δισ. που «ξεκλειδώνουν» έως το 2028
Ρήτρα διαφυγής: Οι παρεμβάσεις 1,5 δισ. που «ξεκλειδώνουν» έως το 2028
Αντλίες θερμότητας, μπαταρίες, ενεργειακές ανακαινίσεις, φορτιστές ηλεκτρικών ΙΧ και μεγάλα έργα στη λίστα – Τι μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ελλάδα από φέτος και πώς λειτουργεί το πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο
Παρεμβάσεις που πλησιάζουν συνολικά το 1,5 δισ. ευρώ έως το 2028 μπορεί να «ξεκλειδώσει» για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, ανοίγοντας έναν πρόσθετο διάδρομο για επιδοτήσεις και επενδύσεις χωρίς να επιβαρύνεται αντίστοιχα το όριο αύξησης των δαπανών.
Στο τραπέζι μπαίνουν από αντλίες θερμότητας, μπαταρίες και ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών μέχρι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επενδύσεις σε δίκτυα, ΑΠΕ και σιδηροδρομικές υποδομές.
Η ενεργοποίηση της ρήτρας από φέτος και έως το 2028 δημιουργεί ουσιαστικά έναν νέο βαθμό δημοσιονομικής ελευθερίας για την κυβέρνηση. Το ακριβές μείγμα των παρεμβάσεων που θα αξιοποιήσει η Ελλάδα βρίσκεται υπό διαμόρφωση και αναμένεται να αποκαλυφθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η Αθήνα έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.
Το κρίσιμο είναι τι ακριβώς σημαίνει η ρήτρα για τα κρατικά ταμεία. Δεν πρόκειται για 1,5 δισ. ευρώ νέου ευρωπαϊκού χρήματος. Πρόκειται για έργα και προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, αλλά, εφόσον πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια, θα μπορούν να εξαιρεθούν από το όριο αύξησης των καθαρών δαπανών.
Με άλλα λόγια, δημιουργείται χώρος για να πραγματοποιηθούν ενεργειακές επενδύσεις χωρίς να «στριμώχνονται» στον ίδιο δημοσιονομικό λογαριασμό με τις υπόλοιπες κρατικές δαπάνες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες βάζουν συγκεκριμένο πλαφόν στην ετήσια αύξηση των δαπανών.
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Στο τραπέζι μπαίνουν από αντλίες θερμότητας, μπαταρίες και ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών μέχρι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επενδύσεις σε δίκτυα, ΑΠΕ και σιδηροδρομικές υποδομές.
Η ενεργοποίηση της ρήτρας από φέτος και έως το 2028 δημιουργεί ουσιαστικά έναν νέο βαθμό δημοσιονομικής ελευθερίας για την κυβέρνηση. Το ακριβές μείγμα των παρεμβάσεων που θα αξιοποιήσει η Ελλάδα βρίσκεται υπό διαμόρφωση και αναμένεται να αποκαλυφθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η Αθήνα έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.
Το κρίσιμο είναι τι ακριβώς σημαίνει η ρήτρα για τα κρατικά ταμεία. Δεν πρόκειται για 1,5 δισ. ευρώ νέου ευρωπαϊκού χρήματος. Πρόκειται για έργα και προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, αλλά, εφόσον πληρούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια, θα μπορούν να εξαιρεθούν από το όριο αύξησης των καθαρών δαπανών.
Με άλλα λόγια, δημιουργείται χώρος για να πραγματοποιηθούν ενεργειακές επενδύσεις χωρίς να «στριμώχνονται» στον ίδιο δημοσιονομικό λογαριασμό με τις υπόλοιπες κρατικές δαπάνες. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες βάζουν συγκεκριμένο πλαφόν στην ετήσια αύξηση των δαπανών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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