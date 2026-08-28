Ρήτρα διαφυγής: Οι παρεμβάσεις 1,5 δισ. που «ξεκλειδώνουν» έως το 2028

Αντλίες θερμότητας, μπαταρίες, ενεργειακές ανακαινίσεις, φορτιστές ηλεκτρικών ΙΧ και μεγάλα έργα στη λίστα – Τι μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ελλάδα από φέτος και πώς λειτουργεί το πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο