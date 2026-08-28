ΟΛΠ: Με 99,94% η αλλαγή καταστατικού – Ανοίγει ο δρόμος για επέκταση πέρα από τον Πειραιά
ΟΛΠ: Με 99,94% η αλλαγή καταστατικού – Ανοίγει ο δρόμος για επέκταση πέρα από τον Πειραιά
Οι διευκρινίσεις της διοίκησης για θυγατρικές και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες – Οι επιφυλάξεις για τον ανταγωνισμό και τα ερωτήματα προς κυβέρνηση και Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Με ποσοστό 99,94% εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε., δημιουργώντας το πλαίσιο για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της πέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Η απόφαση δίνει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων σε λιμενικές υποδομές, εφοδιαστική αλυσίδα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ συνοδεύεται από επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στην τοπική επιχειρηματικότητα.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του μετοχικού κεφαλαίου. Η διοίκηση παρουσίασε τις αλλαγές ως αναγκαία προσαρμογή στις εξελίξεις των λιμένων, των logistics και των υποδομών, καθώς και στους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο εύρος των δυνατοτήτων που αποκτά ο ΟΛΠ και στο πώς αυτές θα αξιοποιηθούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού, με προβλέψεις για δραστηριοποίηση σε άλλες λιμενικές υποδομές, δημιουργία θυγατρικών και συμμετοχή σε επιχειρήσεις.
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Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του μετοχικού κεφαλαίου. Η διοίκηση παρουσίασε τις αλλαγές ως αναγκαία προσαρμογή στις εξελίξεις των λιμένων, των logistics και των υποδομών, καθώς και στους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο εύρος των δυνατοτήτων που αποκτά ο ΟΛΠ και στο πώς αυτές θα αξιοποιηθούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού, με προβλέψεις για δραστηριοποίηση σε άλλες λιμενικές υποδομές, δημιουργία θυγατρικών και συμμετοχή σε επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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