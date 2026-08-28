ΟΛΠ: Με 99,94% η αλλαγή καταστατικού – Ανοίγει ο δρόμος για επέκταση πέρα από τον Πειραιά

Οι διευκρινίσεις της διοίκησης για θυγατρικές και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες – Οι επιφυλάξεις για τον ανταγωνισμό και τα ερωτήματα προς κυβέρνηση και Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων