Πετρέλαιο: Προς τα 88 δολάρια υποχωρεί το Brent καθώς αυξάνονται οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο

H Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό έχουν ανακάμψει περίπου στα δύο τρίτα των προπολεμικών επιπέδων





Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει περίπου στα δύο τρίτα των προπολεμικών επιπέδων, χάρη στην αύξηση των ροών μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.







Το Brent υποχώρησε προς τα 88 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.



Ανακάμπτουν οι εξαγωγές Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει περίπου στα δύο τρίτα των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνονται.



Οι συνολικές εξαγωγές αργού από την περιοχή έχουν ανέλθει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, στα 15-16 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, παραμένουν κατά περίπου 7-8 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.



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Συμφωνία Ιράν – Ομάν για τα έσοδα Στο μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων που συνδέονται με τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.



Η συμφωνία, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα



Η εξέλιξη διατηρεί την αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές, δεδομένου ότι το Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Προς τα 88 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε την Παρασκευή το Brent , περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης , καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι εξαγωγές πετρελαίου από τονέχουν ανακάμψει περίπου στα δύο τρίτα των προπολεμικών επιπέδων, χάρη στην αύξηση των ροών μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος.Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα την Παρασκευή, καθώς η σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο περιόρισε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.Τουποχώρησε προς τα 88 δολάρια ανά βαρέλι, μετά την άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τόσο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.εκτιμά ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει περίπου στα δύο τρίτα των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, καθώς οι ροές μέσω τωναυξάνονται.Οι συνολικές εξαγωγές αργού από την περιοχή έχουν ανέλθει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, στα 15-16 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, παραμένουν κατά περίπου 7-8 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.Παράλληλα, η ανάκαμψη είναι σημαντική σε σχέση με το χαμηλότερο σημείο των ροών, όταν οι εξαγωγές είχαν υποχωρήσει στα 5-6 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο.Στο μεταξύ, το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων που συνδέονται με τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.Η συμφωνία, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν άμεσα. Η Τεχεράνη υπογράμμισε ότι η διευθέτηση για τα έσοδα δεν παρέχει εγγύηση για άμεση επαναλειτουργία του περάσματος.Η εξέλιξη διατηρεί την αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές, δεδομένου ότι το Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αποστάσεις της Ουάσιγκτον από την προηγούμενη συμφωνία Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους μιας προκαταρκτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με το Ιράν τον Ιούνιο και η οποία τελικά κατέρρευσε.



Η στάση της Ουάσιγκτον προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στις προσπάθειες για μια νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ η αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις γύρω από το Ορμούζ.



Για τους επενδυτές, η πορεία των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο και η ταχύτητα με την οποία θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα από τα Στενά θα παραμείνουν καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη των τιμών του αργού.

28.08.2026, 09:20