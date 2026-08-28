Η οδηγία 90-10 που δίνει ο Γουόρεν Μπάφετ στη διαθήκη του προς τη σύζυγό του
Η οδηγία 90-10 που δίνει ο Γουόρεν Μπάφετ στη διαθήκη του προς τη σύζυγό του
Ένα επενδυτικό σχέδιο που αναφέρει και στη διαθήκη του ο «Μάντης της Όμαχα» μπορεί να γίνει οδηγός για όλους
Οι περισσότεροι επενδυτές που έγιναν διάσημοι και ζάπλουτοι για τις αποφάσεις τους πέρασαν δεκαετίες αναζητώντας την «τέλεια» μετοχή. Ο Γουόρεν Μπάφετ, όμως, ύστερα από περισσότερα από 60 χρόνια στην κορυφή των αγορών, κατέληξε για την προσωπική του κληρονομιά σε ένα σχέδιο που χωράει μόλις σε δύο αριθμούς: 90% σε ένα χαμηλού κόστους index fund του S&P 500 και 10% σε βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα. Η συμβουλή αυτή δεν προέρχεται από κάποιο θεωρητικό εγχειρίδιο επενδύσεων. Την αναφέρει στη διαθήκη του(!) ο ίδιος ο άνθρωπος που από το 1965 έως το 2025 οδήγησε την Berkshire Hathaway σε σύνθετη ετήσια απόδοση που ξεπέρασε σημαντικά εκείνη του S&P 500. Μετέτρεψε έτσι μια ασφαλιστική και επενδυτική εταιρεία σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στον κόσμο.
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