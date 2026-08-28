Η οδηγία 90-10 που δίνει ο Γουόρεν Μπάφετ στη διαθήκη του προς τη σύζυγό του

Ένα επενδυτικό σχέδιο που αναφέρει και στη διαθήκη του ο «Μάντης της Όμαχα» μπορεί να γίνει οδηγός για όλους