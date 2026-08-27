Αυτές οι δύο Porsche είναι Louis Vuitton
Αυτές οι δύο Porsche είναι Louis Vuitton
Η αναπάντεχη συνεργασία του εμβληματικού γαλλικού οίκου με την περίφημη Singer Vehicle Design απευθύνεται σε εκείνους που δεν αναζητούν απλά ένα ακριβό αυτοκίνητο
Όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Singer Vehicle Design, το θρυλικό στούντιο σχεδιασμού και personalization της κλασικής Porsche 911 συνεργάζεται με τον γαλλικό κολοσσό, οι συλλέκτες κράτησαν κυριολεκτικά την αναπνοή τους. Το αποτέλεσμα δικαίωσε κάθε προσδοκία, καθώς τα δύο μοναδικά, custom-made μοντέλα modified Porsche 911, επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει «κινούμενο έργο τέχνης».
Για όσους δεν γνωρίζουν την καλιφορνέζικη εταιρεία Singer, να αναφέρουμε ότι η φιλοσοφία της συνοψίζεται στο ρητό, «Everything is Important». Κάθε βίδα, κάθε ραφή, κάθε καμπύλη του αμαξώματος επανεξετάζεται και αναβαθμίζεται. Από την άλλη πλευρά, ο οίκος Louis Vuitton, με ιστορία που ξεκινά από το 1854 ως κατασκευαστής πολυτελών ειδών ταξιδιού, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να συνδυάζει τη χρηστικότητα με την υψηλή αισθητική.
Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε από την επιθυμία ενός ευρηματικού συλλέκτη να δημιουργήσει ένα σετ με τα δύο απόλυτα Grand Tourer αυτοκίνητα, κατασκευασμένα δηλαδή για άνετα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η Singer ανέλαβε να απογυμνώσει και να ξαναχτίσει δύο Porsche 911 της γενιάς 964, χρησιμοποιώντας αμάξωμα από ανθρακονήματα και αερόψυκτους κινητήρες, ενώ η Louis Vuitton, με τη σειρά της, ανέλαβε να «ντύσει» εκ νέου το εσωτερικό αυτών των οχημάτων και να σχεδιάσει μια αποκλειστική σειρά αποσκευών που εφαρμόζουν με ακρίβεια χιλιοστού στο cockpit και το μπροστινό πορτμπαγκάζ.
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Για όσους δεν γνωρίζουν την καλιφορνέζικη εταιρεία Singer, να αναφέρουμε ότι η φιλοσοφία της συνοψίζεται στο ρητό, «Everything is Important». Κάθε βίδα, κάθε ραφή, κάθε καμπύλη του αμαξώματος επανεξετάζεται και αναβαθμίζεται. Από την άλλη πλευρά, ο οίκος Louis Vuitton, με ιστορία που ξεκινά από το 1854 ως κατασκευαστής πολυτελών ειδών ταξιδιού, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να συνδυάζει τη χρηστικότητα με την υψηλή αισθητική.
Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε από την επιθυμία ενός ευρηματικού συλλέκτη να δημιουργήσει ένα σετ με τα δύο απόλυτα Grand Tourer αυτοκίνητα, κατασκευασμένα δηλαδή για άνετα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η Singer ανέλαβε να απογυμνώσει και να ξαναχτίσει δύο Porsche 911 της γενιάς 964, χρησιμοποιώντας αμάξωμα από ανθρακονήματα και αερόψυκτους κινητήρες, ενώ η Louis Vuitton, με τη σειρά της, ανέλαβε να «ντύσει» εκ νέου το εσωτερικό αυτών των οχημάτων και να σχεδιάσει μια αποκλειστική σειρά αποσκευών που εφαρμόζουν με ακρίβεια χιλιοστού στο cockpit και το μπροστινό πορτμπαγκάζ.
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