Το «τρίγωνο του λιθίου»: Η νέα μάχη για τον λευκό χρυσό της Νότιας Αμερικής
Το «τρίγωνο του λιθίου»: Η νέα μάχη για τον λευκό χρυσό της Νότιας Αμερικής
Ανάμεσα στη Χιλή, την Αργεντινή και τη Βολιβία βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις λιθίου στον πλανήτη
Στο υψίπεδο των Άνδεων, σε μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά μέτωπα της νέας ενεργειακής εποχής. Το αποκαλούμενο «Τρίγωνο του Λιθίου» εκτείνεται κυρίως στη βορειοδυτική Αργεντινή, τη δυτική Βολιβία και τη βόρεια Χιλή, σε μια περιοχή περίπου 400.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σχεδόν τρεις φορές την έκταση της Ελλάδας. Εκεί βρίσκονται δεκάδες αλμυρές λίμνες και λεκάνες γνωστές ως salars.
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