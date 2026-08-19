Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή

Λόγω της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καυσώνων η πρόσβαση στη δροσιά μετατρέπεται σε κρίσιμη δημόσια υποδομή με συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό κόστος

Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή
Ζέστη. Πρωτόγνωροι βαθμοί Κελσίου. Εκείνο που στο παρελθόν φάνταζε αδύνατο να μας απειλήσει πλέον ακουμπά και διαμορφώνει κάθε δραστηριότητά μας. Τα αστικά κέντρα επενδύουν στην αυτοπροστασία τους. Η άνοδος της θερμοκρασίας και τα χωρίς προηγούμενο κύματα καύσωνα ορίζουν πλέον τον ρυθμό λειτουργίας των πόλεων που κτίσαμε. Τους περασμένους αιώνες, δείκτης ευμάρειας ονομάστηκε η παροχή θέρμανσης -τους κρύους μήνες- σε ολοένα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Τα δεδομένα άλλαξαν πριν καν μας γίνει πλήρως αντιληπτό.


Διαβάστε περισσότερα στο  www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης