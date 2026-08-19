Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή
Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή
Λόγω της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καυσώνων η πρόσβαση στη δροσιά μετατρέπεται σε κρίσιμη δημόσια υποδομή με συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό κόστος
Ζέστη. Πρωτόγνωροι βαθμοί Κελσίου. Εκείνο που στο παρελθόν φάνταζε αδύνατο να μας απειλήσει πλέον ακουμπά και διαμορφώνει κάθε δραστηριότητά μας. Τα αστικά κέντρα επενδύουν στην αυτοπροστασία τους. Η άνοδος της θερμοκρασίας και τα χωρίς προηγούμενο κύματα καύσωνα ορίζουν πλέον τον ρυθμό λειτουργίας των πόλεων που κτίσαμε. Τους περασμένους αιώνες, δείκτης ευμάρειας ονομάστηκε η παροχή θέρμανσης -τους κρύους μήνες- σε ολοένα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. Τα δεδομένα άλλαξαν πριν καν μας γίνει πλήρως αντιληπτό.
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