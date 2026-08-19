Η τιμολόγηση της δροσιάς – Tο κρύο γίνεται νέα αστική υποδομή

Λόγω της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καυσώνων η πρόσβαση στη δροσιά μετατρέπεται σε κρίσιμη δημόσια υποδομή με συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό κόστος