Το αόρατο χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους πολύ πλούσιους
Το αόρατο χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους πολύ πλούσιους
Γιατί μετά τα 30 εκατ. δολάρια αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται, προστατεύεται και μεταβιβάζεται ο πλούτος
Η πραγματική διαφορά ανάμεσα σε έναν πλούσιο και έναν υπερπλούσιο άνθρωπο σπάνια γίνεται αντιληπτή με την πρώτη ματιά. Αυτό που τους ξεχωρίζει δεν είναι μόνο ο τρόπος ζωής τους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουν το χαρτοφυλάκιό τους, λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν το μέλλον. Γιατί όσο μεγαλώνει η περιουσία, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο προστατεύεται και αξιοποιείται σε βάθος χρόνου.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί δεν τους αντιμετωπίζουν όλους ως μία ενιαία κατηγορία. Όσοι διαθέτουν επενδύσιμη περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων κατατάσσονται στους High-Net-Worth Individuals (HNWIs). Από αυτούς ξεχωρίζει μια πολύ μικρότερη ομάδα, οι Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWIs), με επενδύσιμη δύναμη άνω των 30 εκατ. δολαρίων. Παρότι αποτελούν μόλις το 1% των ανθρώπων που διαθέτουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια, συγκεντρώνουν σχεδόν το 35% του συνολικού πλούτου αυτής της κατηγορίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ειδικοί δεν τους αντιμετωπίζουν όλους ως μία ενιαία κατηγορία. Όσοι διαθέτουν επενδύσιμη περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων κατατάσσονται στους High-Net-Worth Individuals (HNWIs). Από αυτούς ξεχωρίζει μια πολύ μικρότερη ομάδα, οι Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWIs), με επενδύσιμη δύναμη άνω των 30 εκατ. δολαρίων. Παρότι αποτελούν μόλις το 1% των ανθρώπων που διαθέτουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια, συγκεντρώνουν σχεδόν το 35% του συνολικού πλούτου αυτής της κατηγορίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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