Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες με το βλέμμα σε Fed και Ορμούζ, sell-off στα ομόλογα

Οι δείκτες υποχώρησαν μετά την εβδομάδα των ιστορικών ρεκόρ, καθώς το Brent επέστρεψε πάνω από τα 90 δολάρια - Η αγορά περιμένει με αγωνία τα πρακτικά της Fed και τα αποτελέσματα των μεγάλων retailers