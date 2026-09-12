Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ο East-West Pipeline, στενεύουν οι έξοδοι για το πετρέλαιο

Ο αγωγός δυναμικότητας περίπου 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, έκλεισε προσωρινά μετά από επιθέσεις με drones – Νέα πίεση στις εξαγωγές μέσω Yanbu, την ώρα που Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της κρίσης